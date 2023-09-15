擬鱷龜逛大街 公告招領

海葵颱風過後，台東民眾發現烏龜在市郊逛大街，經農業局人員比對，竟是首例外來物種「擬鱷龜」，台東縣府農業處研判應是民眾棄養，縣府唯恐擬鱷龜對生態造成影響，先公告招領，如無人認領將收容暫保管或銷毀，籲民眾勿棄養以免觸法。

日前海葵颱風過境，民眾發現街道有烏龜現蹤，本月9日晚間有開車民眾拍到烏龜爬行，經農業處人員比對影片，竟是外來種擬鱷龜，隔早追蹤並無發現，至晚上經民眾通報才捕獲，帶回縣府暫管。

台東縣農業處表示，擬鱷龜原產在美洲，吃水生植物及腐肉、咬合力強，成體幾乎沒有天敵，國內其他縣市有棄養或逃逸案例，日、義等國列為外來入侵種。這次捕獲的擬鱷龜研判應遭棄養，如在野外形成族群，恐影響生態，呼籲民眾不要亂棄養。

農業處強調，依野生動物保育法第14條及15條，非台灣原產動物如影響國內動植物棲息環境，得由主管機關進行必要處置。

根據法規，流蕩保育類野生動物並可委託有關機關或團體收容、暫養、救護、保管或銷毀。