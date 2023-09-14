大雪山鳥類特展 歐美鳥友飛來認識31種台灣之光

大雪山鳥類資源豐富，已紀錄高達231種鳥類，涵蓋全台大部分留鳥，32種台灣特有種中，大雪山就可欣賞到31種，觀光局列為「台灣十大國際級賞鳥地點」之一，更有歐美鳥友特地搭機來台。即日起至11月12日止，東勢林業文化園區禮堂舉辦「來吧！賞鳥中-大雪山鳥類資源特展」，民眾可近距離欣賞鳥類風采。

林業及自然保育署台中分署與生物多樣性研究所、台灣野鳥協會在東勢林業文化園區禮堂舉辦「來吧！賞鳥中-大雪山鳥類資源特展」，帶領民眾認識出沒在大雪山區域最有人氣、紅到國外的黑長尾雉、台灣朱雀、藍腹鷴、台灣藍鵲等31種台灣特有種鳥類。

現場同步展覽出沒在生活周遭的鳥種與猛禽，民眾無須翻山越嶺，宛如隱身在大雪山森林體驗賞鳥樂趣，在東勢林業文化園區展開國際級的賞鳥之旅。

展覽中，陳列台灣野鳥協會實際蒐集的各式鳥巢，還有生物多樣性研究所提供的精美標本；鳥類介紹中導入了QR code連結，參觀民眾可使用目前全球最大、最即時的賞鳥紀錄資料平台eBird，即時獲得鳥鳴、影像與分布的最新資訊。

現場安排「鳥類知識大考驗」、「大雪山飛羽小精靈 鳥名連連看」、「鳥類攝影作品試讀」互動，並於9月24日(Q版摺紙活動)、10月7日(Q版摺紙活動)及10月28日(木片彩繪活動)舉辦精彩活動。