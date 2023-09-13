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動物園慰靈祭 20年最大場

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市動物園昨辦慰靈祭，與木柵忠順廟合辦法會，追思逝去的動物，園方也準備了牧草、水果等飼料祭拜完分給動物吃。記者洪子凱／攝影
北市動物園昨辦慰靈祭，與木柵忠順廟合辦法會，追思逝去的動物，園方也準備了牧草、水果等飼料祭拜完分給動物吃。記者洪子凱／攝影

台北市立動物園大貓熊「團團」、馬來貘「貘克」等人氣動物過世後，讓許多民眾不捨，動物園與木柵忠順廟合作舉辦慰靈祭，也是20年來最盛大一次，許多保育員到場緬懷，想起與逝去動物回憶，忍不住說，已和團團、貘克成為家人，真得好不捨。

動物園長諶亦聰表示，園內共照養2000多隻動物，對照顧人員來說，動物就像家人一樣，會經歷生老病死，在今年暑假陸續都有辦佛教、基督教儀式，昨天辦的舉辦道教儀式也是20年來最大一場祭祀活動，也希望藉由這樣活動祝福所有動物、工作人員、文山區居民，平安順遂。

負責照料馬來膜的保育員分享，以前進入照養空間後，都習慣一個個點名，馬來貘「貘克」過世後，有時候還是改不了這個習慣，叫到「貘克」沒有得到答覆，有時還是會鼻子酸酸的。

曾照料大貓熊「團團」的保育員說，昨天和團團聊聊心裡話，畢竟照顧久了就像家人一樣，看到「圓仔」、「圓寶」一些特別行為，就是「團團」翻版，畫面就像重播畫面，歷歷在目，也希望逝去的動物再另一個世界都可以快樂生活。

活動現場除了備有動物常吃的牧場、飼料、水果等，動物園發言人曹先紹表示，過去主要都是祭祀動物，這次與忠順廟合作，對動物園這塊土地人或動物祈福，近年來，民眾對動物保育意識提醒，包含大貓熊、馬來貘、紅毛猩猩等累計不少粉絲，動物園8月底也在園區提供民眾追思，寫下對動物想說的話。

動物園 團團
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