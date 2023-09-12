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影／生態工法修復雪山坑溪橋 石虎、稀有鳥「桑鳲」現蹤

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市和平區雪山坑溪橋涵修復後，記錄到鉛色水鶇美麗身影。圖／林業及自然保育署台中分署提供
台中市和平區雪山坑溪橋涵修復後，記錄到鉛色水鶇美麗身影。圖／林業及自然保育署台中分署提供

台中市和平區雪山坑溪橋涵基礎遭河道淘刷，下游居民安全堪慮。林業及自然保育署台中分署以生態工法修復橋涵，完工後調查發現，台灣白甲魚、台灣間爬岩鰍等溪流魚類，石虎與稀有過境鳥「桑鳲」現蹤，桃山部落居民為之振奮，加入溪流巡護監測工作。

雪山坑溪是大安溪支流，近年因上游土砂料源減少，且無大型颱風帶動土砂下移，河道輸砂造成雪山坑溪橋涵基礎淘刷，下游桃山部落居民的生命安全堪慮。

去年起，林業保育署台中分署進行修復工程，進行防砂壩及橋涵整修，以現場塊石為材料，仿岩模板融合地方元素；防砂壩左側設置魚道，橋涵下側設置3階及6階固床工設計，增加抗蝕能力，也將阻擋已久的通道重新連接，讓這座橋不止提供人車通行，也是動物的縱向通道。

分署委託生態團隊進行調查，發現河烏、水鼩、穿山甲、食蟹獴、台灣野山羊在附近出沒，更發現稀有過境鳥桑鳲(音同，施)、保育類動物小石虎探訪，讓當地居民相當振奮。

桃山社區發展協會與林業保育署合作執行生態溪床巡護監測工作，透過社區研習活動，邀請當地代表、里長與民眾分享部落周遭的「野生動物鄰居又回來了」；社區發展協會也培養自然環境保育解說員，讓遊客不只到巨人之手打卡，也能透過解說了解部落文化及豐富的自然生態。

林業及自然保育署台中分署以生態工法修復雪山坑溪橋涵，完工後調查發現，台灣白甲魚、石虎與稀有過境鳥「桑鳲」現蹤。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署以生態工法修復雪山坑溪橋涵，完工後調查發現，台灣白甲魚、石虎與稀有過境鳥「桑鳲」現蹤。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署以生態工法修復雪山坑溪橋涵，完工後調查發現，台灣白甲魚、石虎與稀有過境鳥「桑鳲」現蹤。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署以生態工法修復雪山坑溪橋涵，完工後調查發現，台灣白甲魚、石虎與稀有過境鳥「桑鳲」現蹤。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署以生態工法修復雪山坑溪橋涵，完工後調查發現，台灣白甲魚、石虎與稀有過境鳥「桑鳲」現蹤，桃山部落居民為之振奮，加入溪流巡護監測工作。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署以生態工法修復雪山坑溪橋涵，完工後調查發現，台灣白甲魚、石虎與稀有過境鳥「桑鳲」現蹤，桃山部落居民為之振奮，加入溪流巡護監測工作。圖／林業及自然保育署台中分署提供

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