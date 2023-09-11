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動保員出勤負傷松鼠急跳人身上 新北：躲蛇追捕

中央社／ 新北11日電

新北市板橋區民眾通報住家附近公園有蛇類出沒，動保員到場查看時突有松鼠跳到身上賴著不走，經查看原來附近有蛇欲追捕獵物，松鼠帶回後發現牠口腔有傷，待痊癒後擇日野放。

新北市動保處發布新聞稿指出，日前有板橋區民眾通報住家附近公園有蛇類出沒，動保員前往查看，突然有一隻年幼赤腹松鼠跳到動保員身上，動保員原以為松鼠可能是攀爬不慎墜落，才將松鼠放回樹上，但松鼠竟又跳回動保員身上賴著不走。

動保處表示，動保員四處查看，才發現樹底有條黑眉錦蛇正虎視眈眈欲追捕獵物，於是將松鼠放在身上保護，並將黑眉錦蛇捕獲後帶至深山、人煙稀少雜木林區野放。

動保處表示，這隻松鼠被帶回板橋動物之家並由駐區獸醫徐愛明檢查，發現松鼠口腔上顎門牙斷裂且有輕微滲血現象，研判可能快速奔跑時撞擊引起，松鼠似乎知道動保員是在照顧牠，清潔傷口及上藥都很乖巧，將待松鼠完全恢復健康後野放回歸自然。

松鼠 動保員
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