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日月潭清除魚虎 發現母魚二次抱卵

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

日月潭遭魚虎入侵，南投縣政府鎖定夏天繁殖期電撈防治，今年7月開「電」後，每次動輒捕獲破千尾，近期撈捕量銳減，剩不到500尾，漁民更發現母魚虎「二次抱卵」，10月恐還在孵小魚。縣府表示，將繼續監測，並執行電撈至10月底。

農業處指出，學名「小盾鱧」的魚虎疑遭人放生日月潭，成魚體型大、攻擊性強，每年7月進入繁殖高峰期，幼魚會集結成「魚球」，由成體護幼獵食，為防止繁衍擴散，縣府與清大團隊、當地漁會合作，近年鎖定電撈魚虎球。

縣府2020年首度在夏天電撈魚虎球，共移除約8000尾，前年一舉捕獲3.4萬尾；去年疑受氣候影響，魚虎球推遲至7月底才現蹤，電撈量減少大半、僅約1.5萬尾。而今年從7月初展開周期性電撈，近期撈捕量則明顯減少大半。

據了解，今年6月中下旬日月潭就有魚虎球現蹤，7月4日啟動電撈防治作業，每周至少電撈1次，多能突破2千尾，直至7月底捕獲約1.1萬尾。8月起捕撈量每況愈下，最近1次剩410尾，電撈量迄今只超過1.2萬尾。

有漁民表示，夏天除了電撈魚虎球，防治人員與民力協助獵捕成年魚虎，有人抓到2隻母魚虎，事後剖開竟發現疑似「二次抱卵」，亦即二度懷孕。二度抱卵的魚虎預估10月會孵出小魚，等於秋季恐仍有魚虎球。

農業處表示，近期魚虎球電撈量減少，除了8月起屢受到颱風、降雨等影響，因已陸續移除第1批孵出的魚虎，越抓越少算正常。

電撈統計狀況也與去年差不多，電撈將執行至10月底，持續監測並全力防治。

日月潭 漁民 清大
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