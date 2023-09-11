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失能、失智、失明不放手 中和動物之家 用愛長照終老

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
新北市動保處設有8處動物之家，中和收容所專攻長照，對失能、失明、失智的犬貓仍用心照顧到終老。記者王慧瑛／攝影
新北市動保處設有8處動物之家，中和收容所專攻長照，對失能、失明、失智的犬貓仍用心照顧到終老。記者王慧瑛／攝影

人晚年需要長照，動物也不例外。新北市動保處設有8處動物之家，中和收容所專攻長照，該所267隻犬貓，現有15隻狗、1隻貓進入長照階段，有後肢瘸腿的狗、癱瘓的貓使用特製輪椅，除失能，還有失智、失明，甚至吞嚥功能障礙無法自行進食，動保員一口口親餵。

新北市動保處長楊淑方說，若動物還有求生意志，絕對照顧到終老，迫不得已要安樂死，先由動保處6位獸醫師評估，再送至「毛寶貝生命之光委員會」討論，委員會成員除獸醫，還有動保團體。

收容所發展動物長照要投入可觀人力、資源，楊淑方說，動物年邁和人一樣，病痛纏身脾氣變差，照顧要更費心與包容，有志工會將狗帶回家照顧，給毛小孩無微不至的愛。

新北幅員遼闊，8處動物之家發展出不同定位與特色，中和動物之家站長黃繼霆擅長犬貓外科手術，14年前進公職體系，在中和所奉獻12年，他說，當公職獸醫的出發點是想改變收容所環境，讓流浪動物也能獲得好的醫療照顧。

「老狗出養機會很低。」黃繼霆說，老狗病痛多、性格已養成，領養接受度低，很可能在收容所待到終老，流浪動物長照，是不得不面對的課題。

踏入長照區，先看到後肢萎縮的柯基犬跨在特製水管輪椅，一旁是脖子戴防撞圈的失明黑狗「念念」，另一側體型偏瘦的黑狗不停轉圈，動保員在牠生活空間鋪軟墊防摔傷，黃繼霆說明「這隻狗狗失智了」。

最讓人揪心的是一隻舌頭垂在嘴巴外的黑狗，舌頭被牠咬破好幾個洞，因吞嚥功能障礙，無法正常進食，動保員製作肉丸子塞到牠嘴裡，進食過程，黑狗情緒淡定，目光注視著動保員。

中和動物之家也添購水療機，協助復健、延緩失能速度，楊淑方說，醫材設備要價不低，動保處開源節流，將可貴資源用來提升動物福祉。

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