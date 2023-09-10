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高鐵台中站有石虎遭路殺 市府將開會討論熱區劃設

中央社／ 台中10日電
一隻被列為保育類動物的石虎上午被發見被撞死在台中烏日高鐵站附近道路。圖／林姓市民提供
一隻被列為保育類動物的石虎上午被發見被撞死在台中烏日高鐵站附近道路。圖／林姓市民提供

台中市烏日區今天有民眾發現1隻路殺石虎，中市府表示，將送往農業部生物多樣性研究所判定死因，預計10至11月間召開會議，討論石虎出沒熱區的劃設原則，以規劃保育措施。

台中市烏日區高鐵台中站區附近的高鐵路二段路旁，今天上午有民眾發現1隻遭路殺的石虎。市府農業局接獲通報表示，依規定將該石虎送往農業部生物多樣性研究所，進行死因判斷、檢驗、研究等。

民進黨籍台中市議員張家銨也發布新聞稿指出，筏子溪濱溪綠帶是保育類動物石虎穩定利用的棲地。此次發現石虎遭路殺的地點與筏子溪距離不遠，周遭是偶有石虎出沒的區域。一旁為車流量大、車速快的道路，緊鄰「台中高鐵娛樂城」預定地，卻不見市府對此路段周遭有設置石虎保護措施的規劃。

張家銨表示，4年前已提案要求農業局制定「台中市石虎保育自治條例」，以保護石虎免於滅絕的險境。自法規通過後，市府一直延宕設置執行單位「台中市石虎保育委員會」，直至今年才完成委員聘任程序。目前連一次會議都未召開。

她說，市府有法源依據卻不執行，怎讓人相信市府有為石虎保育付出努力。張家銨要求，台中市石虎保育委員會必須儘速召開會議，並劃分石虎活動廊道及棲息場所，分別執行不同策略的保育規劃，以因地制宜推動石虎保育工作。

對此，台中市農業局林務自然保育科表示，依照法定程序，在8月30日前已成立委員會，依照辦法召集各委員，預計第1次會議會在10至11月間召開，討論石虎出沒熱區的劃設原則，確認熱區後，才能規範保育的措施。

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