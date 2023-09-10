高鐵台中站有石虎遭路殺 市府將開會討論熱區劃設

台中市烏日區今天有民眾發現1隻路殺石虎，中市府表示，將送往農業部生物多樣性研究所判定死因，預計10至11月間召開會議，討論石虎出沒熱區的劃設原則，以規劃保育措施。

台中市烏日區高鐵台中站區附近的高鐵路二段路旁，今天上午有民眾發現1隻遭路殺的石虎。市府農業局接獲通報表示，依規定將該石虎送往農業部生物多樣性研究所，進行死因判斷、檢驗、研究等。

民進黨籍台中市議員張家銨也發布新聞稿指出，筏子溪濱溪綠帶是保育類動物石虎穩定利用的棲地。此次發現石虎遭路殺的地點與筏子溪距離不遠，周遭是偶有石虎出沒的區域。一旁為車流量大、車速快的道路，緊鄰「台中高鐵娛樂城」預定地，卻不見市府對此路段周遭有設置石虎保護措施的規劃。

張家銨表示，4年前已提案要求農業局制定「台中市石虎保育自治條例」，以保護石虎免於滅絕的險境。自法規通過後，市府一直延宕設置執行單位「台中市石虎保育委員會」，直至今年才完成委員聘任程序。目前連一次會議都未召開。

她說，市府有法源依據卻不執行，怎讓人相信市府有為石虎保育付出努力。張家銨要求，台中市石虎保育委員會必須儘速召開會議，並劃分石虎活動廊道及棲息場所，分別執行不同策略的保育規劃，以因地制宜推動石虎保育工作。

對此，台中市農業局林務自然保育科表示，依照法定程序，在8月30日前已成立委員會，依照辦法召集各委員，預計第1次會議會在10至11月間召開，討論石虎出沒熱區的劃設原則，確認熱區後，才能規範保育的措施。