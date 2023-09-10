浴室裝修半夜傳出詭異叫聲 下秒看地板這東西探頭由驚變喜

美國1對夫婦家中浴室最近進行裝修，到半夜突然傳出詭異叫聲，妻子感到十分害怕，擔心有人闖入，為了安心她決定前往浴室查看。當她進入浴室，被眼前一幕嚇了一跳，原來有隻自來狗從地板的洞探頭上來，但被卡住了而發出哀鳴，幸而其後得救，並聯絡到其主人將牠接回家。

綜合外媒報道，居於美國田納西州的女子肯達爾（Kyndal Bret）家中浴室近期正在進行翻新裝修，上月某日半夜３時多，肯達爾聽到浴室傳來詭異的聲音。她感到害怕，以為有人闖進寓所，於是一邊用手機攝錄現場情況，一邊走到浴室查看發生什麼事。

肯達爾將影片上傳到社交平台，從影片可見，肯達爾初時表現一臉擔心，當她走進浴室後，竟見到1隻小狗的頭從地板伸出來，令她嚇了一跳。肯達爾表示：「這不是我們家的狗！」她將鏡頭轉到浴室外，拍下站在房外的愛犬，以示浴室的小狗是自來犬。

當時小狗吐出舌頭無助地看着肯達爾，她被小狗的可愛模樣融化，溫柔地問說：「你是誰？你是怎麼進來的？可愛寶貝。」肯達爾擔心小狗卡在地板上的洞會窒息或受傷，於是連忙致電求助，並一直陪伴小狗，幸好洞口未至於太細而令小狗窒息，救援人員也能順利救出牠。

肯達爾表示，估計小狗受暴風雨影響，才意外闖入她寓所的底部，而她根據小狗頸項圈上的資訊，聯絡到其主人，其後將牠安全接走。

這段影片其後在網上瘋傳，惹來不少網民爆笑留言，「冷靜點，牠只是當地的檢查員，要確保你的改造符合規範」、「你們浴室的地板有一個狗門？」「只要把浴室地板拆開，就會長出1隻狗？」。

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文章授權轉載自《香港01》