快訊

棒球／林凱威退出亞運、遞補吳念庭 西武球團同意放行

董娘自私將普渡食品全退貨！ 網怒噴：人不要臉天下無敵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浴室裝修半夜傳出詭異叫聲 下秒看地板這東西探頭由驚變喜

香港01／ 撰文／喬納森
肯達爾家中浴室近期正在進行翻新裝修，上月某日半夜３時浴室傳來詭異的聲音，她感到害怕，以為有人入侵了他們的家（左圖）。肯達爾走進浴室後，拍到1隻小狗的頭從地板伸出來，讓肯達爾嚇了一跳（右圖）。（影片截圖）
肯達爾家中浴室近期正在進行翻新裝修，上月某日半夜３時浴室傳來詭異的聲音，她感到害怕，以為有人入侵了他們的家（左圖）。肯達爾走進浴室後，拍到1隻小狗的頭從地板伸出來，讓肯達爾嚇了一跳（右圖）。（影片截圖）

美國1對夫婦家中浴室最近進行裝修，到半夜突然傳出詭異叫聲，妻子感到十分害怕，擔心有人闖入，為了安心她決定前往浴室查看。當她進入浴室，被眼前一幕嚇了一跳，原來有隻自來狗從地板的洞探頭上來，但被卡住了而發出哀鳴，幸而其後得救，並聯絡到其主人將牠接回家。

綜合外媒報道，居於美國田納西州的女子肯達爾（Kyndal Bret）家中浴室近期正在進行翻新裝修，上月某日半夜３時多，肯達爾聽到浴室傳來詭異的聲音。她感到害怕，以為有人闖進寓所，於是一邊用手機攝錄現場情況，一邊走到浴室查看發生什麼事。

肯達爾將影片上傳到社交平台，從影片可見，肯達爾初時表現一臉擔心，當她走進浴室後，竟見到1隻小狗的頭從地板伸出來，令她嚇了一跳。肯達爾表示：「這不是我們家的狗！」她將鏡頭轉到浴室外，拍下站在房外的愛犬，以示浴室的小狗是自來犬。

當時小狗吐出舌頭無助地看着肯達爾，她被小狗的可愛模樣融化，溫柔地問說：「你是誰？你是怎麼進來的？可愛寶貝。」肯達爾擔心小狗卡在地板上的洞會窒息或受傷，於是連忙致電求助，並一直陪伴小狗，幸好洞口未至於太細而令小狗窒息，救援人員也能順利救出牠。

肯達爾表示，估計小狗受暴風雨影響，才意外闖入她寓所的底部，而她根據小狗頸項圈上的資訊，聯絡到其主人，其後將牠安全接走。

這段影片其後在網上瘋傳，惹來不少網民爆笑留言，「冷靜點，牠只是當地的檢查員，要確保你的改造符合規範」、「你們浴室的地板有一個狗門？」「只要把浴室地板拆開，就會長出1隻狗？」。

延伸閱讀：

小狗進入髮型屋遭男員工監生摔死　只因女同事稱｢想吃狗肉火鍋｣

收容所超可愛橘貓伸出小肉掌　與人類1互動行為　萬人觀看後心碎

文章授權轉載自《香港01》

浴室
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

浴室冒出「全黑方型抱枕」他懵了：沒買過這款 挪開卻摸到溫熱觸感..翻面後傻爆眼

天花板長出灰毛！她好奇戳一下「噴出4爪鬼手」真相連專家都嚇一跳：本尊超萌

一對旅客將飯店物品偷光光 業者氣：房間只剩肥皂和洗髮精

機長突心臟驟停倒臥廁所亡 2副機師接手緊急迫降

相關新聞

石虎死在高鐵站附近道路是路殺？ 保育員：也曾有被流浪狗咬死

一隻石虎上午被發現死在台中烏日高鐵站附近道路，地上有不少血跡。騎腳踏車運動經過的林姓市民發現，立即通報台灣石虎保育協會等...

高難度任務！伴失能、失智、失明不放手 中和動物之家用愛長照終老

人晚年需要長照，動物也不例外！新北市動保處設有8處動物之家，照顧逾1300隻犬貓，中和收容所專攻長照，該所267隻犬貓，...

浴室裝修半夜傳出詭異叫聲 下秒看地板這東西探頭由驚變喜

美國1對夫婦家中浴室最近進行裝修，到半夜突然傳出詭異叫聲，妻子感到十分害怕，擔心有人闖入，為了安心她決定前往浴室查看。當她進入浴室，被眼前一幕嚇了一跳，原來有隻自來狗從地板的洞探頭上來，但被卡住了而發出哀鳴，幸而其後得救，並聯絡到其主人將牠接回家。

台中高鐵周圍見石虎遺體 專家：筏子溪有穩定棲息跡象

台中高鐵站附近道路，今早被發現躺著一隻死亡的公石虎，且地上有血跡，死因待確認。山貓森林發起人吳金樹聽聞消息表示遺憾，筏子...

女子去藥局買藥「巧遇4年前失散的愛犬」！她感動哭了：狗狗居然還記得我

一名女子養的狗狗4年前走失了，這幾年來都很想牠，日前她不舒服到附近藥局買藥，竟然意外在店內看到走丟的愛犬，直呼真是意想不到的緣份。

邊牧寶寶初上工！遭老屁股山羊「頭槌霸凌」撞翻 爬起來繼續挑戰：我可是牧羊犬呢

邊境牧羊犬放羊技術一流，但年紀太小可能反被欺負。一隻邊牧還是小寶寶被主人帶到牧場，竟被羊頂翻，網友笑讓童工上班太殘忍了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦