基隆收容擱淺糙齒海豚 胃內發現疑有釣線

1隻糙齒海豚7日擱淺在新北市八里挖子尾沙灘，經送至基隆海之生鯨豚救傷站檢查，牠胃內發現數條人造線狀物疑為釣線，將評估拍攝X光可行性，以便確認線狀物內是否有魚鉤。

基隆市政府產業發展處今天表示，這隻體長224公分的雄性成年糙齒海豚，在確認游泳與活力狀態穩定後，醫療團隊昨天下午以內視鏡檢查消化道後，在牠前胃內發現數條人造線狀物，線狀物呈彎曲、扭轉樣態，且沾附許多胃黏膜。

產發處指出，線狀物可能是釣線，且懷疑成捆的線狀物內有魚鉤，在無法確認魚鉤位置狀態下，醫療團隊擔心過多操作反而造成胃壁更大傷害，將持續減低糙齒海豚的緊迫感，並評估拍攝X光可行性，以便確認線狀物內是否有魚鉤及魚鉤可能位置。

此外，產發處表示，醫療團隊也蒐集到這隻糙齒海豚的胃液，但胃液中留有不少灌食的電解質補充液，跡象顯示可能糙齒海豚的消化功能已出現問題。檢查結束後，糙齒海豚呈現較緊迫狀態，持續以帶游及韻律呼吸方式減緩牠的緊迫感。

產發處指出，糙齒海豚主要分布在泛熱帶與部分溫帶海域，台灣西部海域可見，最大體長可達2.7公尺，身體呈流線型，嘴喙突出，背鰭呈鐮刀狀，因牙齒上有縱溝而名糙齒海豚。