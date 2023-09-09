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糙齒海豚擱淺 復健鬧脾氣

聯合報／ 記者游明煌李定宇／連線報導
八里一隻糙齒海豚擱淺送基隆救援，心跳、呼吸穩定，盼能送回大海。圖／基市府產發處提供
八里一隻糙齒海豚擱淺送基隆救援，心跳、呼吸穩定，盼能送回大海。圖／基市府產發處提供

新北市八里紅海灘前天發現一隻活體海豚擱淺，緊急送到基隆八斗子救援站救援收容檢傷，為體長224公分雄性成年個體的糙齒海豚，獸醫師初步檢查心跳與呼吸穩定，昨安排血液檢測及超音波檢測等，還要留置觀察，認為有機會送回大海。

海巡署前天下午通報八里挖子尾沙灘發現鯨豚擱淺，海保署桃竹海洋保育站與中華鯨豚協會等到場協助，前晚送海之生鯨豚救傷站檢傷。

昨完成超音波、抽血、全身體表紅外線與體表傷口檢視，發現肝臟及消化系統要持續檢傷釐清，必須留置觀察。救援團隊補充電解質與水分，並以人力帶游及韻律呼吸的方式持續幫助動物進行復健，今天執行消化道內視鏡檢查。

復健過程中糙齒海豚還是會不時張嘴且擺頭，在帶游時也會不定時的發出不滿的抗議聲，也不愛被復健用的毛巾固定，是隻十分有個性的動物。

中華鯨豚協會說，糙齒海豚主要分布三大洋的泛熱帶與部分溫帶海域，在台灣西部海域可見，最大體長約2.7公尺，體重約160公斤。糙齒海豚吃海水表層魚類以及少量頭足類，特徵是身體流線型，嘴喙突出，吻端下方呈現白色，背鰭鐮刀狀，胸鰭呈槳狀，牙齒上有縱溝而名糙齒。

新北市動保處表示，東北部、北部及西北部均臨海，不時會有鯨豚、海龜擱淺；民眾若有發現可與「海洋保育類野生動物救援組織網」聯繫，或通報海巡署或新北市動保處。

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八里活體糙齒海豚擱淺 急送基隆八斗子救援站救援

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