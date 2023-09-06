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【動物冷知識】才不是胖喵！貓咪胖到肚肚垂地？這塊肉肉讓牠們快跑跳更高

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有些蝌蚪的腹部，就像寶可夢的蚊香蝌蚪一樣，有神奇的螺旋圖案，原來寶可夢都是玩真的！？那些螺旋圖案是什麼呢？

今天我們一起來看看動物的肚肚冷知識吧！




有些蝌蚪的身體是透明的，肉眼即可直接看見他們的內臟，尤其盤繞在腹部的腸子。

有趣的是，在寶可夢百科也有說明，蚊香蝌蚪腹部螺旋狀的圖案就是他的內臟！




貓咪下腹部有一團肉肉，那不是他們吃胖了！而是一團被稱為「原始袋」的肉肉，幾乎所有貓科動物都有這團肉肉唷！

原始袋目前推測有三種功能：

1.保護貓科動物的內臟，因為貓科動物在玩耍或競爭時，很容易被尖銳的牙齒或貓爪攻擊而受傷，原始袋一團肉肉可以起到保護內臟的功用！

2.儲存食物，當然囉！肚肚就是用來儲存脂肪的地方！野外的貓科動物沒有固定的食物來源，常常有一餐沒一餐的，原始袋的一團肉肉可以儲存足夠的脂肪，讓他們更有能量為下一餐捕捉更多的獵物！

3.增加後腿伸展範圍，喵星人是天生的獵人，常常需要上山下海、追趕跑跳，下腹多了一團可延伸的肉肉，讓他們可以跑得更快、跳得更高！

有肚肚的貓咪根本貓生勝利組哇！




海豹的後肢與他們的骨盆結合，使得他們的後肢不像海獅、海狗一樣可以用四肢行走，只能依靠前肢爬行，或靠腹部收縮彈跳移動。

參考連結：123

貓咪 海豹
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