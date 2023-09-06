蹺家小鹿獲安置 失主貼文尋回

野外一度絕跡的梅花鹿，經墾丁國家公園野外復育29年已繁衍到近2000隻，恆春鎮上月底發現1頭幼鹿，原懷疑是野鹿迷路，後有女子網路發協尋文，警方通知領回；墾管處說，梅花鹿雖然法律定位是家畜、飼養合法，但鹿需較大活動空間且有傳染病風險，不建議當寵物飼養。

屏東恆春警分局仁壽派出所上月底接獲報案，發現1頭迷失小鹿，警方到場見小鹿慌張失措，在路旁不停發抖，致電恆春鎮「鹿境梅花鹿生態園區」詢問，園方清點後指沒有小鹿失蹤，警方擔心小鹿失溫，請「鹿境」暫時收留，經研判幼公鹿約3至4個月大。

警方之後發現恆春鎮方姓女子在地方臉書社群發協尋文，指家中飼養的小鹿掙脫繩索後失蹤，隨即聯繫女失主領回，女失主表示，因愛上梅花鹿超萌模樣，月前向民間鹿場買幼鹿回家當寵物養，頗具療癒感，沒想到一時疏忽讓幼鹿掙脫繩索走失，還好順利尋回。

墾管處保育研究課說，台灣梅花鹿非野生保育類動物，不受野生動物保育法保護，法律定位是家畜，個人向民間鹿場購買當寵物飼養未違法，鹿場則受畜牧法規範，需定期回報健康狀況、做結核病檢測。

保育研究課說明，鹿是草食性動物，任何多汁飼料都可餵食，但需要較大活動空間且有結核病傳染病風險，不建議當家中寵物飼養。