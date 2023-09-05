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「鷸蚌相爭」真實版上演

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
中杓鷸喙被赤嘴蛤緊緊夾住，上演「鷸蚌相爭」。圖／葉志偉提供
中杓鷸喙被赤嘴蛤緊緊夾住，上演「鷸蚌相爭」。圖／葉志偉提供

國小教師葉志偉本月2日在海堤岸邊，發現1隻中杓鷸的喙被赤嘴蛤緊緊夾住，歷經40分鐘僵持不下，他雖然認為這是大自然生態，不宜人為干擾，但不忍中杓鷸被漲潮淹死，最後決定幫忙解開雙方，不過這次「漁翁」沒有得利，而是讓鷸蚌各歸其所。

葉志偉表示，日前賞鳥發現潮水快漲到堤岸邊時，一隻過境鳥中杓鷸，以怪異姿勢從灘地飛落到消波塊中的縫隙，他用望遠鏡一看，中杓鷸的嘴被赤嘴蛤緊緊咬住了，當時就好奇，是赤嘴蛤贏或是中杓鷸贏？

他說，觀察40分鐘，發現赤嘴蛤體型大，重量也夠，中杓鷸沒辦法順利飛行，僅在潮水將淹沒時勉強飛1、2公尺，沒多久，中杓鷸已被潮水逼到堤岸邊，他研判中杓鷸就要被潮水淹沒而亡。

葉志偉說，當時很掙扎，一方面認為這是大自然生態，不宜干擾，但又覺得眼睜睜看中杓鷸被潮水淹死，內心會不安，考量好一會兒終於決定，慢慢靠近鷸與蛤。

葉志偉說，一如預期，中杓鷸已沒有移動能力，他抓住鷸與蛤回到堤岸拍張紀念照，再把赤嘴蛤扳開，重獲自由的中杓鷸很快就飛走，他再將赤嘴蛤丟回大海，期許雙方都繼續未完旅程。

成語「鷸蚌相爭、漁翁得利」比喻雙方爭執不相讓，造成兩敗俱傷，讓第三者獲得利益。葉志偉說，真實版「鷸蚌相爭」中，沒有兩敗俱傷，漁翁也沒有得利，算是好結局。

自然生態 賞鳥 漲潮
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