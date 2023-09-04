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水獺「金萌」首當媽就一打二 雙胞胎女兒活力滿滿

中央社／ 台北4日電

台北市立動物園今天宣布，歐亞水獺「金萌」產下一對雙胞胎，姊妹正穩定成長。保育員回想「金萌」透過救傷收容入園時還是隻寶寶，如今已能「一打二」顧小孩，令人感動。

2019年底，「金萌」出生還未滿月，就經林務局野生動物救傷收容計畫，從金門被安置到台北市立動物園保育研究中心，並透過徵名與投票活動獲得「金萌」這個名字。

4年後，動物園發布新聞稿宣布，「金萌」與在園內出生長大的「浯優」配對成功，今年7月28日產下一對雙胞胎。

動物園說明，雄性歐亞水獺在育幼過程中不會提供協助，因此「浯優」在寶寶出生後就被請到隔壁欄舍，而「金萌」雖是新手媽媽，仍給予寶寶無微不至的照顧。

保育員透過巢箱監視器發現，「金萌」生產後開始忙碌跑進、跑出，叼回樹枝與乾草等布置嬰兒房，接著耐心引導寶寶喝奶，非常盡職。

動物園表示，為避免過多人為干擾影響「金萌」育幼意願，保育員和獸醫直到寶寶出生16天後，才趁著「金萌」外出游泳放風的空檔，快速檢查寶寶的體重、身長、性別等，確認牠們是活力充沛的雌性個體。

動物園指出，「金萌」與寶寶目前住在不對外開放的保育研究中心，除了祝福牠們平安健康長大，也邀請民眾加入動物認養捐款，以實際行動支持動物保育。

動物園 水獺
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