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竹科旁穿山甲現蹤 尋地野放

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市立動物園獸醫為穿山甲進行健康檢查。圖／新竹市府提供
新竹市立動物園獸醫為穿山甲進行健康檢查。圖／新竹市府提供

新竹市政府1959專線近日接獲民眾通報，在新竹科學園區附近的高峰路發現一隻穿山甲，經市立動物園獸醫檢查，穿山甲沒受傷，量測體重7公斤，屬於成年個體，研判棲息在高峰植物園附近，評估已符合野放標準，由產發處生態保育科尋找適合地點進行野放。

產發處指出，穿山甲因身披鱗片及其鱗片過去被視為珍貴藥材，早在日治時期曾被大量獵捕，還有專門狩獵穿山甲的職人出現；本次發現的台灣穿山甲，為中華穿山甲的特有亞種，我國野生動物保護法列入二級保育類珍貴稀有野生動物。

屏東科技大學野生動物保育研究所老師孫敬閔說，1989年野保法頒布後，穿山甲列入保育類，中藥不能入藥，是野外族群數量逐漸上升原因之一。新竹地區近10年穿山甲野外族群穩定，會在高峰路邊救援個體，研判是穿山甲棲息在高峰植物園附近，民眾若看到沒有受傷的穿山甲，建議護送牠過馬路、回到山林就好。

產發處指出，台灣穿山甲主要分布在海拔1000公尺以下淺山環境，調查顯示，穿山甲不會迴避道路和聚落，每年7至9月挖洞頻度最低，主要取食在地表活動的台灣土白蟻，如果發現，可撥動保專線1959求助，切勿帶回家，避免違反野生動物保育法規定不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，否則最重可處5年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金。

穿山甲 新竹 野放
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