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遊蕩犬殺石虎 苗栗擬立法禁餵

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗去年至今發生4件犬殺石虎事件。圖／林業署新竹分署提供
苗栗去年至今發生4件犬殺石虎事件。圖／林業署新竹分署提供

苗栗縣去年至今發生4件犬殺石虎事件，卓蘭鎮、通霄鎮、後龍鎮還列入執行「石虎熱區遊蕩犬移置範圍」，但禁止餵養遊蕩犬等仍存在歧見，且無法可管，縣府將開公聽會蒐集意見，研擬自治條例管理餵養。

苗栗縣、台中市及南投縣是瀕臨絕種野生動物石虎重要地，農業部規畫3縣9鄉鎮區執行熱區遊蕩犬移置計畫，苗栗縣政府農業處研究發現，目前餵養遊蕩犬造成群聚無法可管，不能禁止、不能沒收餵養器具，廢棄物清理法難以規範。

農業處初步擬在卓蘭、通霄、後龍5個餵食遊蕩犬熱區，架設監視器，勸導不要餵養，另爭取經費補助，盼比照捕蜂捉蛇辦理。

農業處指出，遊蕩犬與野生動物棲地重疊，且犬隻有地域性又有追逐本能，活動力較強的石虎都難逃犬口，去年至今接獲通報發生4起路殺事件，另有16隻穿山甲、13隻山羌、2隻白鼻心及1隻藍腹鷴受害。

苑裡街頭日前還接連發生2起遊蕩犬圍攻遊蕩貓事件，引發人心惶惶，動物保護防疫所調派捕犬隊施放誘捕籠，抓到1隻遊蕩犬。

苗栗縣長鍾東錦說，石虎保育是重中之重，但遊蕩犬貓生命等值，如何取得平衡？縣府將辦理公聽會，聽取專家學者及動保團體等各方意見，研擬自治條例納管。

石虎 捕蜂捉蛇
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