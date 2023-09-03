石虎熱區禁餵遊蕩犬？苗栗先開公聽會再訂自治條例

苗栗縣去年至今發生4件犬殺石虎事件，卓蘭鎮、通霄鎮、後龍鎮還列入執行「石虎熱區遊蕩犬移置範圍」，但禁止餵養遊蕩犬等仍存在歧見，且無法可管，縣府將開公聽會蒐集意見，研擬自治條例管理餵養。

苗栗縣、台中市及南投縣是瀕臨絕種野生動物石虎重要地，農業部規畫3縣9鄉鎮區執行熱區遊蕩犬移置計畫，苗栗縣政府農業處研究發現，目前餵養遊蕩犬造成群聚無法可管，不能禁止、不能沒收餵養器具，廢棄物清理法也難以規範。

農業處初步擬具在卓蘭、通霄、後龍5個餵食遊蕩犬熱區，架設監視器，勸導不要餵養，此外，爭取經費補助，希望比照捕蜂捉蛇辦理，不過，實務上遊蕩犬看見捕捉的人車，早就逃之夭夭，也會有難度。

農業處指出，遊蕩犬與野生動物棲地重疊，且犬隻有地域性、對快速移動的物體又有追逐本能，活動力較強的石虎都難逃犬口，去年至今接獲通報發生4起路殺事件，另有16隻穿山甲、13隻山羌、2隻白鼻心，及1隻藍腹鷴受害。

不只在野外，另在苑裡鎮街頭日前接連發生2起遊蕩犬成群結隊圍攻遊蕩貓事件，過程被監視器錄下PO在臉書社團，也引發居民人心惶惶，擔心危害安全，動物保護防疫所調派捕犬隊，及施放誘捕籠，也只有1隻遊蕩犬被捕，沒有發現植入晶片，應是棄養或是遊蕩犬繁殖。

苗栗縣長鍾東錦說，石虎保育是重中之重，但遊蕩犬貓的生命也是等值，兩者如何取得平衡？縣府將辦理公聽會，聽取石虎、生態保育專家學者，及動保團體等各方意見，研擬自治條例納管。