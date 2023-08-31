喵汪住在一起必定大戰？終極「貓狗同居指南」讓飼主輕鬆接新毛孩回家不打架

貓狗同居指南：貓狗初相見怎麼做？

❥同居生活可能沒你想的浪漫

很多人都抱有貓狗一起生活的美好幻想，但事實上，無論是帶一隻狗勾回家，還是帶一隻新貓入厝，對原住民貓/狗來說，都是生活發生劇烈變化的危機。

❥初次見面你好我好大家好

確認貓狗彼此都健康、沒有寄生蟲之後，也「不建議直接將貓狗放在同一個空間內」，可能會發生衝突，嚴重甚至會造成危險。

貓本身缺乏修補社交的能力，協助牠們建立良好的第一印象，好過發生衝突後，需要要耗費大量精力協助牠們修補關係。

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❥狗勾家庭新貓入厝

1.確認狗勾沒有攻擊貓的前科

2.將貓安置在一個單獨的房間：裡面準備水、食物、砂盆、躲藏區，讓貓適應新環境，再來認識狗勾。

加強狗勾的基本訓練：上牽繩、安定、喚回、籠內美好訓練...，在牠們初見面時，你才可以更好地控制狗勾。

3.熟悉氣味：等到貓願意出房間探索之後，“輪流”在公共區域探索熟悉對方的氣味，一天數次，並觀察牠們的反應。

4.遠距離、視覺接觸（操作2-3次/ 天；持續數日）

* 幫狗戴項圈、上牽繩

* 幫貓剪指甲

* 貓房內裝上嬰兒安全柵欄（避免狗勾溜出你的掌握，直接接觸到貓）

5.漸進式縮短距離、接觸

給予足夠的時間適應，適當的調整環境：增加貓跳台、高處空間、藏身處...

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❥貓咪家庭新狗入屋

1.評估原住民貓對狗的反應：如果貓咪對狗壓力反應非常激烈，生活中多出一隻狗，可能會成為牠無法放鬆的壓力。

2.確保資源、環境調整

貓砂盆：辦大事不被打擾很重要

吃飯地點：安全、安靜、安心

高處觀察區、空中走道：狗勾到達不了的高處

3.將狗勾安置在單獨的房間：裡面提供水、食物、和牠最愛的玩具，受過基本安定訓練之後才安排跟貓見面

4.熟悉對方的氣味、觀察反應，讓狗勾熟悉環境、安定訓練

5.遠距離、視覺接觸（操作2-3次/ 天；持續數日），可以先帶狗出去散散步，發洩精力，以免見到貓時過於興奮。

6.漸進式接觸，保持適當的安全距離（不強迫貓狗親近，避免驚嚇），規劃好各自生活空間、減少衝突

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❥室友生活公約和平指南

1.獨立空間減少衝突

貓咪天性會避免衝突，利用這樣的特性，安排專屬的貓通道或是垂直空間，貓會自己避開可能跟狗勾發生衝突的路線。

2.防止無聊避免追逐

狗勾活動力旺盛、又缺乏刺激時，就容易將貓咪視為追逐的對象，規律的帶狗散步、豐富居家生活、賦予牠工作，降低追逐貓的慾望。

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訓練師小叮嚀：

如果在介紹的階段狗勾會追逐挑釁貓咪，而且難以被控制，或貓咪呈現害怕甚至出現攻擊性，這樣的情況就不安全，聯繫你信任的訓練師跟你一起評估＆制定介紹計畫吧！

預祝大家的貓咪狗勾都可以和平共處喔！

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