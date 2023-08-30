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【動物冷知識】為搶妹子出奇招！雄蠑螈不惜「穿上小裙子」嬌聲呼攏競爭者

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

好的競爭，可以讓競爭的彼此互相進步，不過競爭整過頭了也可能造成反效果撕破臉！

動物界的競爭也非常有意思，今天我們一起來看看動物競爭的冷知識吧！




很多雌性動物擇偶條件很簡單，誰大就跟誰……我說體型！

體型在雄性之間具有一定的競爭優勢，除了打架外，也象徵他營養足夠更健康，體型大小也是相對容易分辨的特徵。

但體型小就沒機會了嗎？不一定唷！這時候就要靠智取！

有些體型較小的蠑螈就會男扮女裝，跟其他蠑螈一起玩到他們精疲力盡、精盡人亡後，他們就有機會與雌蠑螈傳宗接代了！

蠑螈的配偶競爭非常激烈，即使已經是配對成功的情況下，仍然會有其他蠑螈過來阻擾，這時候卡在中間的雄蠑螈就會一邊模擬雌性呼嚨競爭對手、一邊與雌性蠑螈調情交配。有時候為了阻止其他競爭對手，他們還會直接搶走競爭對手的精液，直接當補品一飲而盡！

只能說，為了傳宗接代真是無所不用其極啊！




犰狳平常過著獨來獨往的獨居生活，當雌犰狳發情時，就會散發出氣味吸引雄犰狳。遇到雄性犰狳時，就會跑給他追，通常會有一隻以上的雄犰狳追逐雌犰狳，跑得最快的雄犰狳會直接騎上雌犰狳，並在奔跑過程中完成交配。

犰狳真實上演速度與激情，這個車速與技術，絕對就是傳說中的老司機！




接吻魚顧名思義就很愛接吻，但不局限於異性，他們也跟同性親，沒有同類就親海藻、玻璃等。

親親對接吻魚來說是一種決鬥，一次親親就是長達數分鐘甚至數小時，會一直親到對方親不下去投降認輸為止！


參考連結：123

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