洗澡驚見超大「八腳生物」 他嚇瘋：有沒有毒啊？

部分民眾對蜘蛛的第一印象是「有毒、有危險」，而喇牙雖然不是蜘蛛，但因為外貌類似蜘蛛，常常被誤認。日前一位民眾在自家浴室牆上，驚見一隻超大喇牙，驚訝問「這有危險嗎？該怎麼處理？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」貼出「喇牙照」，只見浴室毛巾旁，有一隻巨大喇牙，原PO急問「這個有毒嗎？有危險嗎？該怎麼處理？」

對此，專業網友回應「這沒有毒性，台灣幾乎沒有毒蜘蛛，這是喇牙，抓蟑螂的」、「這是益蟲，牠會幫你吃蟑螂，不會靠近人的」、「出現代表你家有蟑螂，沒蟑螂牠就會自己走了」、「這表示你家太髒了」，也有網友幽默回應「這很好吃，建議清蒸」、「讓牠咬一口就可以變成蜘蛛人了」、「超級可愛的，我都放在手上玩」。