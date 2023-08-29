韓國新世代寵物飲水器 毛孩喝水竟是大學問？！

隨著生活型態的改變，少子化的世代越來越多人將貓狗視為自己的孩子。將寵物暱稱為【毛小孩】，用尊重與愛護的心，照顧毛寶貝的生活起居，堅持給毛孩最好的生活品質。

「喝水」看似簡單但卻不簡單！

毛孩健康護理與營養需求日益增加，喝的每一口水都是健康的關鍵。與其要毛孩「多喝水」，不如讓毛孩「喝對水」；即使大量飲水，如果未獲得身體充分吸收，最後也可能是無效喝水。源自韓國的PURENINE品牌，讓毛孩喝對水不再是難題！推出全新鹼離子寵物飲水器，讓毛孩爸媽居家外出都能給毛孩喝水、輕鬆補充鹼離子礦物質，不僅關乎毛孩的健康，同時與毛孩有更親密的連結。

不同體型的毛孩搭配不同高度的飲水器。圖／有你共創提供

環保省電「永續」喝水

「呵呵水鹼離子寵物飲水器」，無耗材、免插電、全靜音及大容量，提供您心愛的毛孩全方位照護。採用鹼離子水生成專利技術，只要飲用水倒入儲水桶靜置30分鐘以上，無須過濾就能將飲用水由中性轉化為弱鹼性，為毛孩健康帶來全新的體驗。

大容量直水式設計，滿足毛孩一天飲水量。圖／有你共創提供

為何毛孩需要飲用鹼離子水呢？

飲用鹼離子水有助於平衡毛孩體內的酸鹼值，以維持身體機能、減少排泄物的氣味，以及降低尿路感染等風險。5公升大容量的儲水桶，能夠滿足毛孩一天所需的飲水量。直水式設計不進行水循環，持續提供純淨的飲用水，確保毛孩喝的每一滴水潔淨如新；全機可拆解清洗，不放過任何邊邊角角，減少生物膜產生，讓毛孩爸媽不再為毛孩飲水問題而擔憂。

PURENINE呵呵水鹼離子寵物飲水器。圖／有你共創提供