快訊

美女眼科醫師上電視爆前夫精子少 她拒和解法院判決出爐了

康是美、寶雅夾擊 藥妝龍頭屈臣氏搶銀髮商機有何盤算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國新世代寵物飲水器 毛孩喝水竟是大學問？！

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
源自韓國PURENINE鹼離子寵物飲水器。圖／有你共創提供
源自韓國PURENINE鹼離子寵物飲水器。圖／有你共創提供

隨著生活型態的改變，少子化的世代越來越多人將貓狗視為自己的孩子。將寵物暱稱為【毛小孩】，用尊重與愛護的心，照顧毛寶貝的生活起居，堅持給毛孩最好的生活品質。

「喝水」看似簡單但卻不簡單！

毛孩健康護理與營養需求日益增加，喝的每一口水都是健康的關鍵。與其要毛孩「多喝水」，不如讓毛孩「喝對水」；即使大量飲水，如果未獲得身體充分吸收，最後也可能是無效喝水。源自韓國的PURENINE品牌，讓毛孩喝對水不再是難題！推出全新鹼離子寵物飲水器，讓毛孩爸媽居家外出都能給毛孩喝水、輕鬆補充鹼離子礦物質，不僅關乎毛孩的健康，同時與毛孩有更親密的連結。

不同體型的毛孩搭配不同高度的飲水器。圖／有你共創提供
不同體型的毛孩搭配不同高度的飲水器。圖／有你共創提供

環保省電「永續」喝水

「呵呵水鹼離子寵物飲水器」，無耗材、免插電、全靜音及大容量，提供您心愛的毛孩全方位照護。採用鹼離子水生成專利技術，只要飲用水倒入儲水桶靜置30分鐘以上，無須過濾就能將飲用水由中性轉化為弱鹼性，為毛孩健康帶來全新的體驗。

大容量直水式設計，滿足毛孩一天飲水量。圖／有你共創提供
大容量直水式設計，滿足毛孩一天飲水量。圖／有你共創提供

為何毛孩需要飲用鹼離子水呢？

飲用鹼離子水有助於平衡毛孩體內的酸鹼值，以維持身體機能、減少排泄物的氣味，以及降低尿路感染等風險。5公升大容量的儲水桶，能夠滿足毛孩一天所需的飲水量。直水式設計不進行水循環，持續提供純淨的飲用水，確保毛孩喝的每一滴水潔淨如新；全機可拆解清洗，不放過任何邊邊角角，減少生物膜產生，讓毛孩爸媽不再為毛孩飲水問題而擔憂。

PURENINE呵呵水鹼離子寵物飲水器。圖／有你共創提供
PURENINE呵呵水鹼離子寵物飲水器。圖／有你共創提供

韓國PURENINE鹼離子飲水容器，耗時五年研發，成為寵愛毛孩的最佳選擇，將於8/29(二) 在嘖嘖全台獨家販售，讓毛孩透過飲用鹼離子水，輕鬆維持身體機能。詳情請見嘖嘖頁面有.好募 goodmood粉絲專頁

寵物 氣味
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

好拍到手軟！最新「真實版糖果屋」降落韓國慶州，甜點博物館、美國校車、夢幻咖啡廳統統有

香港女星節目談舊愛 網靠3線索揪是大咖男星王嘉爾

韓國「最美整容範本」最胖時期長這樣！高允貞人生角色出自這部　一出場觀眾秒戀愛

排球／中華男排不敵韓國 亞錦賽獲第6

相關新聞

邊牧爸爸為貓咪示範喝水「跑到遠處默默監督」確認牠有喝才趴下：呼～任務完成

不少人會認為狗狗貓貓這兩種性格截然不同的生物很難在同一個屋簷下和平相處，然而有飼主卻捕捉到自家邊境牧羊犬和貓咪溫馨的互動，是狗狗喝完水後，默默跑到一旁觀察貓咪是不是也有喝到水。

她撿霸氣黑豹回家當貓養！照顧半年蛻變成軟萌黑喵 天天巴著媽媽撒嬌討摸

太強了。一名女子將黑豹當成黑貓飼養，從小寶寶時代養到長大，充滿野性的黑豹竟乖順的跟家貓一樣，每天最喜歡的事情就是跟狗同伴一起玩耍，還喜歡跟媽媽討摸摸狂蹭撒嬌。

韓國新世代寵物飲水器 毛孩喝水竟是大學問？！

隨著生活型態的改變，少子化的世代越來越多人將貓狗視為自己的孩子。將寵物暱稱為【毛小孩】，用尊重與愛護的心，照顧毛寶貝的生活起居，堅持給毛孩最好的生活品質。

見遠行主人終於回家！大黃汪興奮到模糊「最愛玩具都丟了」爆衝迎接：想死你了

對狗狗來說主人是最重要的存在，一隻狗狗本來跑去追女主人丟的玩具，一見到遠行的男主人歸來，高興到玩具都丟了毫不猶豫衝去迎接。

賓士貓患強迫症每天都要蓋好濾水壺！太心急在流理臺滑一跤：我為這家付出太多

現代許多人對「精神潔癖」的概念並不陌生，例如常聽到的「強迫症」，其典型症狀就是出現反覆的思考或行為。而有網友則分享一段影片，是有飼主家中的寵物貓咪只要看到水壺蓋子是打開的，總是會忍不住伸手去關上。

打掃整潔≠適合貓咪住！鏟屎官必學「環境管理」簡單3步驟讓喵皇住得舒服

貓奴最希望是貓主子的生活快樂健康，花心思找玩具、零食、罐罐，也會把家裡佈置得很漂亮，這些當然是貓奴的本份，不過，想主子住得開心，我們要先做好最基本的工作，就是貓咪的環境管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦