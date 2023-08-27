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台灣水鹿現蹤台南龍崎 研判有穩定族群棲息

中央社／ 台南27日電

台南社區大學「龍崎生態巡守隊」在龍崎地質公園架設紅外線自動相機，意外拍到1隻「四腳獸」，比對後確認為台灣水鹿，證實低海拔當地近年已持續有野生水鹿族群棲息。

台南社大環境小組助理研究員陳泰豪今天告訴中央社記者，台南社大龍崎生態巡守隊從今年3月開課，學員及志工們大多從去年起就接受環境教育訓練，課程中教導學習觀察野生動物足跡、排遺、獸徑等調查技術，以及紅外線自動相機架設及野生動物影像判讀。

陳泰豪表示，學員們3月在龍崎地質公園周遭共架設8台紅外線自動相機，5月時曾回收1次所拍到影像，這個月再回收1次，累計拍到6種哺乳類，包括保育類的穿山甲、台灣水鹿等，還有成年竹雞帶著一群幼鳥活動畫面，這項課程讓在地志工及學員更暸解台南龍崎惡地豐富生態環境。

他說，志工檢視此次回收的攝影機畫面時，意外發現拍到1隻體型龐大的「四腳獸」，畫面中只能看到4隻腳及部分頭部，經比對後確認為台灣水鹿。

陳泰豪表示，台灣水鹿野生族群早年面對人為獵捕及棲地開發破壞等因素，目前大多在中、高海拔地區出現，龍崎地質公園最高海拔僅約300公尺，研判是附近早期有人豢養水鹿，有逃逸個體在野外自然繁衍，台南社大先前也在附近發現過野生水鹿。

他說，因龍崎地質公園人為干擾少，環境也很適合野生動物，此次發現水鹿現蹤，證實附近地區有穩定水鹿族群活動，也成為一種生態性指標。

台南
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