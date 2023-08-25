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牠可愛、但不吃廚餘！玉管處籲不餵食 垃圾、廚餘帶下山

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
野生動物在國家公園內，沒有被狩獵的壓力，經常可見塔塔加動物明星「黃喉貂」翻弄垃圾廚餘覓食。圖／玉山國家公園提供
野生動物在國家公園內，沒有被狩獵的壓力，經常可見塔塔加動物明星「黃喉貂」翻弄垃圾廚餘覓食。圖／玉山國家公園提供

夏季涼爽的塔塔加是眾多遊客避暑的好去處，除了有許多適合單日健行的步道以外，還常能與野生動物不期而遇，由於能夠近距離接觸野生動物，不少民眾出現「愛心氾濫」的餵食行為，甚至未妥善處理將帶上山的垃圾、廚餘帶下山，玉山國家公園表示，餵食不但會嚴重影響動物的覓食行為，甚至造成生態失衡，目前巡守人員大多以勸導為主，但實際已違反國家公園法第13條可裁罰3000元。

玉山國家公國表示，塔塔加遊憩區海拔2610至2862公尺，不僅有休憩步道亦是攀登玉山的入口，戶外旅遊風氣盛，每年帶來短期休憩的遊客人潮近70萬人次，步道上不但是野生動物的天堂，遊客更能享受自然野趣，同時可以呼吸清新空氣，觀看雲海晚霞。

玉管處指出，野生動物在國家公園內，沒有被狩獵的壓力，經常可見散佈草地上覓食的台灣獼猴群、啄食松樹毬果的星鴉、優雅地在林下漫步的黑長尾雉等，特別是當塔塔加動物明星「黃喉貂」旋風登場時，總會引起遊客的驚呼與討論：「是那個會吃雞的黃鼠狼嗎？」、「好可愛！是吃可愛長大的吧？」、「可以養嗎？（毋湯）」。過去在塔塔加遊憩區觀察到，有黃喉貂、台灣獼猴等野生動物翻弄垃圾，長期下來造成動物習性改變。

玉管處表示，政府宣布開放山林以來，讓更多的民眾有機會走入野外步道，更容易見到松鼠、獼猴、鳥類等野外動物，有時透過餵食達到拍照的目的，不只會影響動物本能，近距離尤容易促成人畜疾病的傳播，尤其是為拍照的餵食，更不是生態攝影，加上玉山園區為狂犬病潛在風險區域，請保持不餵食、不接觸、不干擾。

常被戲稱為「垃圾鳥」之一的台灣噪眉，完全有能力捕食昆蟲和尋覓果實，玉管籲請遊客放下想要餵食的那雙手。圖／玉山國家公園提供
常被戲稱為「垃圾鳥」之一的台灣噪眉，完全有能力捕食昆蟲和尋覓果實，玉管籲請遊客放下想要餵食的那雙手。圖／玉山國家公園提供
野生動物在國家公園內，沒有被狩獵的壓力，經常可見散佈草地上覓食的台灣獼猴群，向過往遊客索食。圖／玉山國家公園提供
野生動物在國家公園內，沒有被狩獵的壓力，經常可見散佈草地上覓食的台灣獼猴群，向過往遊客索食。圖／玉山國家公園提供

玉山國家公園 廚餘 台灣獼猴
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