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馬來貘寶寶滿月囉 台北市動物園今起廣邀創意提名

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
Putri第一次當媽媽，細心照顧剛出生的貘寶寶。圖／台北市立動物園提供
Putri第一次當媽媽，細心照顧剛出生的貘寶寶。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園保育研究中心的馬來貘「貘樹」和「Putri」，感情升溫迎來「愛的結晶」，Putri上月平安誕下一隻雄性寶寶。動物園表示，Putri雖是新手媽媽，但母性極佳，哺乳順利且與寶寶互動良好，園方今起舉辦為期10天的徵名祝福活動，邀請各界一起為滿月的貘寶寶創意提名獻祝福。

園長諶亦聰表示，動物園為推展馬來貘的域外保種計畫，從長期密切合作的新加坡動物園引進貘公主「Putri」，其名源自馬來語puteri公主之意。牠與園內第二代馬來貘「貘樹」繁殖配對，經保育員努力撮合，兩貘從網隔相望到正式同居，進展順利，Putri於今年7月26日下午產下1子。

園方說，Putri是首次生產、沒哺育經驗，保育員原有點擔心，幸好牠表現稱職，產後即承擔起清理寶寶及餵奶工作。剛滿月的雄性馬來貘寶寶活力充沛、好奇心十足，以平均每天增加0.5公斤的速度成長，也是個「媽寶」，喜歡和媽媽黏緊緊，保育員觀察Putri從戶外活動場回來時，寶寶會開心地繞著牠跑，模樣活潑可愛。

動物園在有限空間為焦點物種擬定族群管理計畫，包含繁殖配對、動物交換、分群照養、保育教育及研究等，均依族群管理計畫來調度園內動物。園方說，貘樹和Putri一家目前住在沒有對外開放的保育區，雖然遊客們不能與牠們直接見面，仍希望透過大家參與馬來貘寶寶徵名、命名與祝福活動，讓動物園貘三代的新成員平安長大。

新生馬來貘寶寶的徵名活動今起正式開跑至9月3日，投稿者須在臉書「臺北動物園」粉專徵名貼文下留言，或在個人頁面公開發文，貼出提名作品的照片、畫作、雕塑等不限平面或立體創作，加上提名意義說明、標註「#TaipeiZoo臺北市立動物園」及「#貘逆之交」。

園方表示，9月3日截止前，投稿者須將個人留言或貼文「截圖私訊」小編（須有截圖時間及按讚數），按讚數前4名可進入「命名票選」待選名單。

動物園說，為慶祝貘寶寶到來，園方攜手咖啡業者以近期園內的瀕危動物新生寶寶「馬來貘」和「弓角羚羊」為發想，推出「ikari怡客x臺北市立動物園產地咖啡豆中秋禮盒」，售出所得部分捐入動物園動物認養專戶，統籌運用在野生動物保育工作，預購者還有機會獲得馬來貘限量小物。 

貘寶寶探索環境中。圖／台北市立動物園提供
貘寶寶探索環境中。圖／台北市立動物園提供
7月26日出生的雄性貘寶寶。圖／台北市立動物園提供
7月26日出生的雄性貘寶寶。圖／台北市立動物園提供
Putri（右）和貘寶寶（左）。圖／台北市立動物園提供
Putri（右）和貘寶寶（左）。圖／台北市立動物園提供
貘樹成功當了「駙馬爺」和「公主」Putri成功在一起，7月26日誕生小王子。圖／台北市立動物園提供
貘樹成功當了「駙馬爺」和「公主」Putri成功在一起，7月26日誕生小王子。圖／台北市立動物園提供
馬來貘「貘樹」和「Putri」上月迎來愛的結晶，台北市立動物園今起舉辦為期10天的徵名祝福活動，邀請各界一起為貘寶寶創意提名獻祝福。圖／台北市立動物園提供
馬來貘「貘樹」和「Putri」上月迎來愛的結晶，台北市立動物園今起舉辦為期10天的徵名祝福活動，邀請各界一起為貘寶寶創意提名獻祝福。圖／台北市立動物園提供

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