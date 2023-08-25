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動保團體設誘捕籠 友善安置浪浪

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
保護石虎的「山貓森林」團體啟動遊蕩犬貓友善誘捕安置。圖／「山貓森林」召集人吳金樹提供
保護石虎的「山貓森林」團體啟動遊蕩犬貓友善誘捕安置。圖／「山貓森林」召集人吳金樹提供

遊蕩貓犬攻擊野生動物頻傳，農業部已宣布要畫設熱區移除攻擊事件，不過仍未正式上路。發起集資買山林保護石虎的「山貓森林」團體昨表示，不等政府行動，將先在「山貓森林」率先架設誘捕籠，誘捕無主犬貓，結紮、打疫苗後送養。

台中市動保處表示，針對熱區移除遊蕩貓犬，上周已與農業部開會，提出經費、人力需求，先選擇「石虎熱區中的熱區」東勢靠近卓蘭的4個里試辦3個月，計畫包含調查遊蕩犬貓數量、落實家犬貓植入晶片、無主犬貓找飼主或友善移置，經費仍待預估。

「山貓森林」由關心環境生態及野生動物的民間人士組成，9年前推動「買森林護山貓」計畫，集資5000多萬元，在苗栗三義、銅鑼、西湖、苑裡等地，購置共15.5公頃土地，設置11處基地，架設9台自動相機，記錄生態及保育類動物。

「山貓森林」召集人吳金樹表示，2022年購置的枋寮坑基地，設置3台自動相機，4個月記錄到穿山甲、石虎、藍腹鷴等16種保育類動物，密度相當高，但也拍到遊蕩犬貓，對野生動物造成威脅。吳金樹說，這些生態熱點是保育動物活動場域，遊蕩犬貓應友善安置，他們昨天啟動「阿幫一號」計畫，在苗栗頭屋的枋寮坑基地設誘捕籠，誘捕無主犬貓，送醫院結紮與施打疫苗，最後送養安置。

「山貓森林」發起人、台中市議員王立任說，政府應盡速公告全國生態熱區，妥善規畫執行「生態熱區遊蕩犬貓安置，降低遊蕩犬貓在生態熱區的衝突。

保護石虎的「山貓森林」團體啟動遊蕩犬貓友善誘捕安置。圖／「山貓森林」召集人吳金樹提供
保護石虎的「山貓森林」團體啟動遊蕩犬貓友善誘捕安置。圖／「山貓森林」召集人吳金樹提供

石虎 農業部 台中市
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