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「阿喜」快滿月了！台南老牛的家意外添小牛 母女檔成動物明星

中央社／ 台南23日電
農業局指出，現在阿喜將滿月，常跟著媽媽阿花一起在草皮悠閒活動或泡水，也吸引不少遊客前往觀看。圖／老牛的家提供
農業局指出，現在阿喜將滿月，常跟著媽媽阿花一起在草皮悠閒活動或泡水，也吸引不少遊客前往觀看。圖／老牛的家提供

台南市農業局今年2月將1頭走失無人認領水牛安置於「老牛的家」，這頭母牛於7月31日順利產下1頭雌性小牛，至今即將滿月，這對「牛母女」也成為相當受遊客歡迎的明星。

台南市農業局今天新聞稿指出，台南市警方今年農曆年期間獲報，在安南區尋獲1頭走失水牛，經農業局接手安置並公告7天無人領回，正式收編為老牛的家成員，並取名為「阿花」，在工作人員悉心照料下，阿花從剛入園時緊張且消瘦，到適應環境後食慾、健康狀況良好。

台南市農業局指出，因阿花肚子在幾個月後越來越大，正巧有養牛經驗的遊客告知工作人員可能是有孕，農業局安排獸醫師檢查後證實，並依時間判斷，應在被安置前就已懷孕，隨後於7月31日順利誕下1頭雌性小牛，成為第1頭在園區出生的小牛，取名「阿喜」。

農業局指出，現在阿喜將滿月，常跟著媽媽阿花一起在草皮悠閒活動或泡水，也吸引不少遊客前往觀看，由於8月27日祖父母節將屆，民眾可把握暑假尾聲造訪，欣賞老中青三代牛隻，分享迎接新生小牛喜悅，也感恩對待老牛的付出。

農業局指出，老牛的家位於台南市柳營區，緊鄰德元埤風景區，開放時間為上午8時至下午5時，全年無休。

台南 獸醫師 水牛
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