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螢光蕈復育3年 換得短暫魔幻綠光
墾丁國家公園社頂自然公園擁有少見的螢光蕈，雨後盞盞綠色小燈在林間亮起，如「魔幻微光森林」；同在國家公園區內的滿州鄉民宿主人周文賢3年也在民宿後方廢竹林復植，日前雨後入夜綻放綠光，遊客驚呼彷如進入阿凡達魔幻世界。
墾丁社頂部落文化發展促進會總幹事蔡正榮說，螢光蕈又名螢光小菇、夜光茸，屬小菇科，分布於台灣、日本、泰國、爪哇與香港地區，生長於春夏季低海拔林區，在台灣紀錄有9種。
蔡正榮指出，螢光蕈在台灣有「夜精靈」之稱，一般認為發光是為吸引夜行性動物或昆蟲取食，食入孢子隨排泄物可散布，或經由孢子黏附身上傳播至遠方。
他說，學界認為螢光蕈發光機制與螢火蟲相同，利用蕈體內螢光素、螢光酵素及氧的化學作用產生光，也是環境指標物種之一，需在潮濕、無汙染環境下生長，生長條件嚴苛。
墾丁社頂自然公園環境因受保護，是台灣現有少數可見到的地區之一，夏日雨後，社頂竹林的螢光蕈大爆發，白天為白褐色，雨後夜晚發出淡淡綠光，不能食用。
「美得讓人著迷！」周文賢說，多年前被螢光蕈美麗感動，查閱資料得知它生長枯竹木上，對環境挑剔，為測試自家環境，3年前在後方廢竹林引進菌絲植育，前2年不見動靜，日前雨後綻放綠光，雖然壽命僅短短3天，但已讓人振奮。
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