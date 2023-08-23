聽新聞
test
0:00 / 0:00

螢光蕈復育3年 換得短暫魔幻綠光

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣滿州鄉竹安莊民宿主人周文賢，植育少見的螢光蕈，日前雨後綻放魔幻綠光。圖／讀者提供
屏東縣滿州鄉竹安莊民宿主人周文賢，植育少見的螢光蕈，日前雨後綻放魔幻綠光。圖／讀者提供

墾丁國家公園社頂自然公園擁有少見的螢光蕈，雨後盞盞綠色小燈在林間亮起，如「魔幻微光森林」；同在國家公園區內的滿州鄉民宿主人周文賢3年也在民宿後方廢竹林復植，日前雨後入夜綻放綠光，遊客驚呼彷如進入阿凡達魔幻世界。

墾丁社頂部落文化發展促進會總幹事蔡正榮說，螢光蕈又名螢光小菇、夜光茸，屬小菇科，分布於台灣、日本、泰國、爪哇與香港地區，生長於春夏季低海拔林區，在台灣紀錄有9種。

蔡正榮指出，螢光蕈在台灣有「夜精靈」之稱，一般認為發光是為吸引夜行性動物或昆蟲取食，食入孢子隨排泄物可散布，或經由孢子黏附身上傳播至遠方。

他說，學界認為螢光蕈發光機制與螢火蟲相同，利用蕈體內螢光素、螢光酵素及氧的化學作用產生光，也是環境指標物種之一，需在潮濕、無汙染環境下生長，生長條件嚴苛。

墾丁社頂自然公園環境因受保護，是台灣現有少數可見到的地區之一，夏日雨後，社頂竹林的螢光蕈大爆發，白天為白褐色，雨後夜晚發出淡淡綠光，不能食用。

「美得讓人著迷！」周文賢說，多年前被螢光蕈美麗感動，查閱資料得知它生長枯竹木上，對環境挑剔，為測試自家環境，3年前在後方廢竹林引進菌絲植育，前2年不見動靜，日前雨後綻放綠光，雖然壽命僅短短3天，但已讓人振奮。

墾丁 民宿 國家公園
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

告別水井泥巴水 竹縣獲4千多萬補助213戶將迎來自來水

夏日雨後夜綻放神奇魔幻綠光 滿州民宿主人成功復植螢光蕈

睽違半世紀 屏東霧台鄉吉露部落小米從日本回到原鄉復育

3女三義回桃園卻導航進深山竹林 苗警民及時救援脫困

相關新聞

幻多奇遭檢舉 否認虐待動物

竹縣內灣老街景點「幻多奇另類博物館」昨遭動保團體調查檢舉，質疑長期不當飼養動物與違法展演，營造成寵物店假象。業者表示，絕...

螢光蕈復育3年 換得短暫魔幻綠光

墾丁國家公園社頂自然公園擁有少見的螢光蕈，雨後盞盞綠色小燈在林間亮起，如「魔幻微光森林」；同在國家公園區內的滿州鄉民宿主...

小水鹿學步、黃喉貂蹦跳 玉山塔塔加情人節「浪漫不缺玫瑰」

玉山國家公園在臉書張貼多張在塔塔加園區拍攝的野生動物照片，有剛學步的小水鹿、山上的小野豬及蹦蹦跳跳的黃喉貂；玉管處呼籲，...

龜殼凹陷、蛇蜥尾折「幻多奇另類博物館」涉虐動物6缺失 竹縣府要開罰

根據台灣防止虐待動物協會調查，新竹內灣的幻多奇另類博物館涉嫌「假買賣、真展演」，虐待動物，包含烏龜缺乏日曬龜殼變形過長等...

屏東萬丹再現外來種埃及聖䴉 林業保育署祭高壓手段移除

屏東縣萬丹鄉繼去年6月後再見外來種埃及聖䴉群體，林業及自然保育署屏東分署分析，這些個體應是原棲息於高屏溪高灘地的埃及聖䴉...

野象叢林散步「突發狂甩鼻子」下秒拋出黑背包 警細看嚇傻：收編當警象了

萬物皆有靈。有民眾發現一群野生大象在叢林裡面散步，走著走著卻越來越接近村子，便通報警察前來驅逐大象，結果當警方趕到的時候大象群竟然停在樹林裡面，其中一隻大象激動地狂甩鼻子，從土裡扔出一個黑背包，警方靠近查看裡面竟有2.8公斤的鴉片，直呼這些大象相當聰明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦