幻多奇遭檢舉 否認虐待動物

竹縣內灣老街景點「幻多奇另類博物館」昨遭動保團體調查檢舉，質疑長期不當飼養動物與違法展演，營造成寵物店假象。業者表示，絕無虐待動物，動保團體不給人活路，逼結束營業。但竹縣動保所指出，業者未申請動物展演許可，將開罰。

台灣防止虐待動物協會指出，幻多奇1992年成立至今，展示各種古怪物品及活體動物多達38種，數量逾50隻，取門票供民眾參觀；日前協會和其他動保團體會勘，卻發現業者不具備動物基本飼養知識，場館空間設計沒考量到各物種需求，甚至沒有固定配合的獸醫，動物長期未接受定期健康檢查。

台灣防止虐待動物協會指控業者不當飼養動物，導致變種雙頭巴西龜其龜殼嚴重凹陷、星龜指甲過度生長，球蟒養在階梯底部，遊客踩踏時易造成驚嚇，蛇蜥尾巴異常凹折。

幻多奇徐姓負責人喊冤，強調絕無不當飼養，另反控動保團體要求免費捐贈動物，為避免被找麻煩，只好送給刺蝟、蜜袋鼯等；台灣防止虐待動物協會表示，業者幾經考量後認為無法周全照料動物才轉讓給協會人員，後續都轉給專責動物協會照顧。

未申請動物展演許可部分，徐姓負責人表示，內灣老街店面屬住宅區，不符現行法規規定，所以根本無法申請，但他們明明已在當地營業10多年，一直以來也都有合法營業執照，不解為何違法。