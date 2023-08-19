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動物園「慰靈祭」 首增追思會
北市動物園大貓熊「團團」、長頸鹿「菊忠」、大食蟻獸「口袋莎」和馬來貘「貘克」等動物接連逝世。園長諶亦聰表示，動物園扮演生命教育的重要角色，1924年起延續舉辦僅供園內員工緬懷往生動物的「慰靈祭」，今年安排在8月21日、25日，首次規畫「向生命學習-動物追思會」，20至30日開放民眾來園區「生命紀念碑」旁的感恩留言區，透過文字一起表達思念。
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