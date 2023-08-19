動物園「慰靈祭」 首增追思會

邪惡咩是一隻14歲的西施犬，陪著姊姊長大。姊姊曾經偷渡牠到學校上課、也曾帶牠一起環島、甚至還一起拍婚紗照，一起嫁到婆家。邪惡咩總認為自己是人，在姊姊生了小娃兒之後也幫忙照顧，幾乎參與了姊姊所有人生，但毛孩的壽命總是有限，能夠參與上半場，卻不一定能繼續參與下半場，最後邪惡咩脾臟長了腫瘤，姊姊花了快十萬幫牠治療，但當醫師建議開刀時，姐姐卻猶豫了，「我好怕牠死在手術檯上！」她說。

2023-08-18 17:00