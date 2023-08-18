穿山甲涉溪、野兔喝奶 龍崎地質公園物種6年全都錄

中央社／ 台南17日電

台南社區大學6年多來持續監測龍崎地質公園，拍攝多樣性生態，記錄鳥類和哺乳類，其中不乏保育類，涵蓋穿山甲涉水過溪、水鹿穿越林地，還有小野兔喝母奶等可愛畫面，影像非常豐富。

台南社大環境小組研究員晁瑞光今天告訴中央社記者，台南社大2017年起在龍崎牛埔地質公園架設自動照相機，6年多來持續拍攝環境生態，記錄多樣性物種，鏡頭下的保育類及非保育類物種之多，超出預期。

截至2022年8月30日，台南社大已記錄龍崎地質公園哺乳類6科8種、鳥類32科61種、蜘蛛37種，有些影像平時罕見，例如保育類穿山甲涉水過溪（牛埔溪）、水鹿穿越林地，小野兔喝母奶等，甚至還有野狗叼走野兔，揚長而去。

龍崎地質公園保育類物種，包括穿山甲、食蟹獴、水鹿、魚鷹、東方蜂鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、黃嘴角鴞、領角鴞、大冠鷲、台灣畫眉、紅尾伯勞等。

台南社大在龍崎地質公園記錄影像，曾受邀在台北市立美術館展出，晁瑞光說，野兔雖非保育類，可愛模樣卻深受小朋友歡迎，尤其是小野兔喝母奶更是吸睛，保育類大冠鷲則被誤認是老鷹。

不過，隨著龍崎地質公園受到重視及保護，野狗及野貓也變多，成群結隊野狗開始獵捕公園動物，對原生物種威脅大增。

晁瑞光表示，龍崎地質公園影像記錄將持續下去，也希望未來系統性開放參觀時，人和動物界線清楚，雙方共存，讓環境永續。

台南 穿山甲
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