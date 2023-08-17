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影／香水蓮花田凌波仙子家族7個鳥巢同時孵蛋 鳥友驚喜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
水雉爸爸夾2隻小水雉在翅膀裡保護牠們，親鳥守護小鳥親情，讓人感動。圖／蘇家弘提供
水雉爸爸夾2隻小水雉在翅膀裡保護牠們，親鳥守護小鳥親情，讓人感動。圖／蘇家弘提供

嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近連續多日，在台南市白河區蓮緣香水蓮花園，觀察有「凌波仙子」美稱的水雉家族，公鳥孵蛋，下蛋顏色如「茶葉蛋」，有7個鳥巢，凌波仙子在盛開蓮花田間，跳躍嬉戲吸睛，還看見水雉爸爸夾2隻小水雉在翅膀裡保護牠們，親鳥守護小鳥親情，讓人感動。

蘇家弘說，白河蓮緣香水蓮花園是全國最大香水蓮花田，園主李春生用心保育水雉，營造成水雉樂園，成為重要棲息地，他觀察發現第5巢出生1隻小水雉，第4巢有2隻已經8日齡小水雉，第3巢有10日齡小水雉1隻，第6巢水雉公鳥正在孵蛋4顆，第7巢公鳥正孵蛋3顆。

第一巢大王蓮出生4隻，只剩下一隻20日齡水雉，第2巢2顆蛋公鳥棄蛋，香水蓮園主及員工對水雉孵蛋育雛保育工作非常用心。第4巢2隻10日齡小水雉跟水雉公鳥出來覓食，遇到大雨躲進爸爸翅膀，非常溫馨的畫面。

蘇家弘說，保育意識抬頭，凌波仙子繁殖棲息處增加，水雉出現蓮花田覓食繁殖，水雉又名雉尾水雉，俗稱菱角鳥，是水雉科鳥類，主要分布副熱帶至熱帶季風亞洲，多棲息菱角田間，是台灣少見履行一妻多夫制鳥類，農委會1989年公告水雉為第二級珍貴稀有保育類動物。

水雉外形似雉，繁殖期金黃褐白羽色和長長尾羽，水上盈盈、姿態翩翩而有「凌波仙子」、「葉行者」和「菱角鳥」美稱，水雉1妻多夫，4到9月築巢水生植物葉上，母鳥可下到10窩蛋，每窩平均4個蛋，蛋顏色墨綠褐色，由公鳥照顧孵化的幼鳥，水雉的雛鳥屬於早熟性，出生幾個小時後就能行走，會跟著親鳥覓食。

嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近連續多日，在台南市白河區蓮緣香水蓮花園，觀察有「凌波仙子」美稱的水雉家族，有7個鳥巢。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近連續多日，在台南市白河區蓮緣香水蓮花園，觀察有「凌波仙子」美稱的水雉家族，有7個鳥巢。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近連續多日，在台南市白河區蓮緣香水蓮花園，觀察有「凌波仙子」美稱的水雉家族，公鳥孵蛋，下蛋顏色如「茶葉蛋」，有7個鳥巢。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近連續多日，在台南市白河區蓮緣香水蓮花園，觀察有「凌波仙子」美稱的水雉家族，公鳥孵蛋，下蛋顏色如「茶葉蛋」，有7個鳥巢。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近連續多日，在台南市白河區蓮緣香水蓮花園，觀察有「凌波仙子」美稱的水雉家族，公鳥孵蛋，下蛋顏色如「茶葉蛋」，有7個鳥巢。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近連續多日，在台南市白河區蓮緣香水蓮花園，觀察有「凌波仙子」美稱的水雉家族，公鳥孵蛋，下蛋顏色如「茶葉蛋」，有7個鳥巢。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近連續多日，在台南市白河區蓮緣香水蓮花園，觀察有「凌波仙子」美稱的水雉家族。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近連續多日，在台南市白河區蓮緣香水蓮花園，觀察有「凌波仙子」美稱的水雉家族。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近連續多日，在台南市白河區蓮緣香水蓮花園，觀察有「凌波仙子」美稱的水雉家族，公鳥孵蛋，下蛋顏色如「茶葉蛋」，有7個鳥巢。圖／蘇家弘提供
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