影／香水蓮花田凌波仙子家族7個鳥巢同時孵蛋 鳥友驚喜

嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近連續多日，在台南市白河區蓮緣香水蓮花園，觀察有「凌波仙子」美稱的水雉家族，公鳥孵蛋，下蛋顏色如「茶葉蛋」，有7個鳥巢，凌波仙子在盛開蓮花田間，跳躍嬉戲吸睛，還看見水雉爸爸夾2隻小水雉在翅膀裡保護牠們，親鳥守護小鳥親情，讓人感動。

蘇家弘說，白河蓮緣香水蓮花園是全國最大香水蓮花田，園主李春生用心保育水雉，營造成水雉樂園，成為重要棲息地，他觀察發現第5巢出生1隻小水雉，第4巢有2隻已經8日齡小水雉，第3巢有10日齡小水雉1隻，第6巢水雉公鳥正在孵蛋4顆，第7巢公鳥正孵蛋3顆。

第一巢大王蓮出生4隻，只剩下一隻20日齡水雉，第2巢2顆蛋公鳥棄蛋，香水蓮園主及員工對水雉孵蛋育雛保育工作非常用心。第4巢2隻10日齡小水雉跟水雉公鳥出來覓食，遇到大雨躲進爸爸翅膀，非常溫馨的畫面。

蘇家弘說，保育意識抬頭，凌波仙子繁殖棲息處增加，水雉出現蓮花田覓食繁殖，水雉又名雉尾水雉，俗稱菱角鳥，是水雉科鳥類，主要分布副熱帶至熱帶季風亞洲，多棲息菱角田間，是台灣少見履行一妻多夫制鳥類，農委會1989年公告水雉為第二級珍貴稀有保育類動物。