快訊

聯合報勇奪社會光明面新聞報導獎 囊括平面類特優2大獎

日職／重返一軍首打席就是2分打點三壘打 王柏融開心笑了

不忍了！批館長造謠「想像不能當證據」 民進黨提告誹謗

登玉山遇長鬃山羊爬樹進食萌爆 林業署：保持距離

中央社／ 嘉義縣16日電
高山協作員楊騏鴻昨天下午3點多，於玉山登山口約600公尺處，近距離巧遇台灣長鬃山羊愜意地吃樹葉。圖／高山協作員楊騏鴻提供
高山協作員楊騏鴻昨天下午3點多，於玉山登山口約600公尺處，近距離巧遇台灣長鬃山羊愜意地吃樹葉。圖／高山協作員楊騏鴻提供

1隻台灣長鬃山羊昨天在玉山登山口附近爬樹進食，可愛模樣被登山客拍攝下來；林業署嘉義分署表示，近年長鬃山羊廣泛分布中高海拔山區，具強烈領域性，遇見請保持距離。

高山協作員楊騏鴻今天在臉書（Facebook）貼出1段影片顯示昨天下午3時許行經玉山登山口約600公尺處，巧遇1隻台灣長鬃山羊爬上樹枝吃嫩葉。

就在路徑上方的長鬃山羊，看一眼人群後，轉頭繼續愜意吃樹葉，當登山隊伍準備從牠下方通過時，牠突然翻身落地，還轉身回眸一眼後，隱入林木中；楊騏鴻說，同行的人都覺得好可愛。

林業署嘉義分署告訴中央社記者，林業署設置191處長期監測網，有131處曾拍攝到長鬃山羊，海拔介於93公尺至2529公尺，在中、高海拔（1000公尺以上）拍到的機率較高；自民國104年9月開始監測以來，長鬃山羊數量都呈現上升趨勢，是廣泛分布的物種。

林業署嘉義分署指出，從台灣全島來看，除了基隆、台北、桃園、彰化及台南，其餘各縣市皆有拍攝到長鬃山羊紀錄。

林業署嘉義分署表示，台灣長鬃山羊（台灣野山羊）為台灣特有種，通常單獨活動，清晨與黃昏為活動高峰，具有強烈領域性，會以腺體塗抹樹枝或突出物以標示其領域，遇到請保持距離。

長鬃山羊蹄有突出外緣，有助於絆住岩石表面而活動，常出現在裸露岩石崩塌處及險峻陡峭山區，草食性，食物以植物幼芽及嫩葉為主。

長鬃山羊 林業署 嘉義
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

影／山友玉山登山口600米 險遭台灣長鬃山羊擊落

遠處看到柴犬趴地休息！愛狗男開心喊「汪汪」牠卻0回應 走近一看當場氣瘋

岩壁風景照空無一物「卻潛藏1動物在瞪人」！網全鬼遮眼連拍攝者自己都找不到

腦洞大開！女山友登頂玉山爬上登山口石碑 網友驚呼要看病

相關新聞

台大獸醫擅用麻醉害死毛孩？飼主向動保處長下跪喊要真相

台大動物醫院因未告知、未簽同意書即實施麻醉，導致博美Micky死亡。北市議員應曉薇今開記者會，盼中央能修「獸醫師法」，完...

【動物冷知識】咬合力最強！遠古巨獸鄧氏魚全身軟骨 只有頭部「頂叩叩」

哈囉大家好，我是帽帽！ 地球45-46億年的歷史中，人類也只存在700萬年左右，在此之前地球就已存在大大小小的史前動物！ 今天我們就一起來看看三個有趣的史前動物冷知識吧！

登玉山遇長鬃山羊爬樹進食萌爆 林業署：保持距離

1隻台灣長鬃山羊昨天在玉山登山口附近爬樹進食，可愛模樣被登山客拍攝下來；林業署嘉義分署表示，近年長鬃山羊廣泛分布中高海拔...

乳牛貓「血脈覺醒」捕到比自己大2倍的魚！廣場上高舉尾巴驕傲走台步：朕厲害吧

一名網友在河邊看到一隻流浪乳牛貓血脈覺醒，竟從河裡撈上了一隻比自己身體還要大的魚，牠開心的翹著尾巴邁步到草叢深處開始享用大餐，熟練俐落的模樣讓網友相當震驚。

皮膚病全盲喵進收容所！收編赫見雙眼藏「兩顆藍綠寶石」 他感動喊：超大的驚喜

根據外媒《The Dodo》報導，美國佛州一處動物救援所收到一隻身上滿是疥癬，以及結痂導致眼睛無法睜開的「全盲」貓咪。經過救援志工細心照料後，赫然發現這隻白貓的視力其實一切正常，甚至雙眼還是相當美麗的「異色瞳」，讓所有人都格外驚喜。

「瘦弱浪浪夫妻」抱9隻小奶狗取暖！她全打包收編發現催淚真相：不敢相信

母愛不分物種。一名女子經過小巷子時，看到流浪狗一家人窩在一起取暖，總共有2隻成年狗及9隻小奶狗，女子不忍牠們流浪街頭，就聯絡了流浪動物收容中心的相關人員前來將牠們帶走，結果沒想到經過檢查後發現這一窩「狗家庭」竟然彼此沒有任何血緣關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦