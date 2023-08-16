登玉山遇長鬃山羊爬樹進食萌爆 林業署：保持距離

1隻台灣長鬃山羊昨天在玉山登山口附近爬樹進食，可愛模樣被登山客拍攝下來；林業署嘉義分署表示，近年長鬃山羊廣泛分布中高海拔山區，具強烈領域性，遇見請保持距離。

高山協作員楊騏鴻今天在臉書（Facebook）貼出1段影片顯示昨天下午3時許行經玉山登山口約600公尺處，巧遇1隻台灣長鬃山羊爬上樹枝吃嫩葉。

就在路徑上方的長鬃山羊，看一眼人群後，轉頭繼續愜意吃樹葉，當登山隊伍準備從牠下方通過時，牠突然翻身落地，還轉身回眸一眼後，隱入林木中；楊騏鴻說，同行的人都覺得好可愛。

林業署嘉義分署告訴中央社記者，林業署設置191處長期監測網，有131處曾拍攝到長鬃山羊，海拔介於93公尺至2529公尺，在中、高海拔（1000公尺以上）拍到的機率較高；自民國104年9月開始監測以來，長鬃山羊數量都呈現上升趨勢，是廣泛分布的物種。

林業署嘉義分署指出，從台灣全島來看，除了基隆、台北、桃園、彰化及台南，其餘各縣市皆有拍攝到長鬃山羊紀錄。

林業署嘉義分署表示，台灣長鬃山羊（台灣野山羊）為台灣特有種，通常單獨活動，清晨與黃昏為活動高峰，具有強烈領域性，會以腺體塗抹樹枝或突出物以標示其領域，遇到請保持距離。

長鬃山羊蹄有突出外緣，有助於絆住岩石表面而活動，常出現在裸露岩石崩塌處及險峻陡峭山區，草食性，食物以植物幼芽及嫩葉為主。