【動物冷知識】咬合力最強！遠古巨獸鄧氏魚全身軟骨 只有頭部「頂叩叩」

哈囉大家好，我是帽帽！ 地球45-46億年的歷史中，人類也只存在700萬年左右，在此之前地球就已存在大大小小的史前動物！

今天我們就一起來看看三個有趣的史前動物冷知識吧！









大頭引螈顧名思義，他有個非常大的頭，他大部分的骨頭都在眼睛前方。他們生活在距今2.95億年前的地球，體長可長到3公尺，頭部就達60公分，被認為是早起最強的肉食動物之一！

大頭引螈本來被認為與現今兩棲類蠑螈一樣是半水生動物，但根據其骨組織解剖學分析，引螈並不高度水生，其體系龐大並不擅長游泳，成年後的引螈主要可能在陸地上生活。

Eryops looks extremely dorky. Imagine this being your favorite animal 😂 pic.twitter.com/CSHjgQ5USO — Caleb Bohus (@CalebBohus) 2023年6月24日









不要笑！ 前面剛看過大頭的史前生物，現在馬上來一個小頭的……

但杯鼻龍頭小歸小，體型卻很大！他們體長6公尺，體重達2噸，猶如小型坦克。

雖然他們是草食動物，但由於體型碩大，所以他們也不懼怕其他肉食動物。

現今草食動物體型也很龐大，也很會放屁，全球牛打嗝放屁排放出的甲烷佔全世界約29%，所以研究人員推測杯鼻龍也很會放屁！

杯狀的鼻孔設計，可能是用來促進呼吸量或保持溼度。

Anyone ever think about how dumb nature is sometimes? I was just reminded that Cotylorhynchus existed.



If you think you have an animal that can top this weirdo, please show me. I don't think there is anything that can beat this pinhead. pic.twitter.com/FCSfkqCMdH — RJ Palmer (@arvalis) 2019年6月28日









鄧氏魚的頭部與胸部皆覆蓋盔甲，但其內部是軟骨構成，所以化石大多只保留頭部，也僅有約5%的鄧氏魚標本保存了超過四分之一的骨骼。

鄧氏魚的身體經常被重建像鯊魚那樣修長，體長約為8.79公尺。不過最新研究鄧氏魚一般體長為3.4公尺，最長可以長到4公尺，體長直接砍半！

但由於他們盾化的頭部，其咬合力被認為是所有魚類中最強的，體長砍半反而減少了他們較為柔軟後半身的弱點，所以他們依然被認為是古代最強的頂級獵食者！

nature oomfies what are y’all’s favorite extinct animals? me personally i’m a really big dunkleosteus fan but i want to know y’all’s :33 pic.twitter.com/VqXisvJd1j — buhzinga! (@skitterobsessed) 2023年8月8日

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