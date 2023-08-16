謎樣生物！牆邊小洞塞滿黑毛...以為小黑狗鑽洞 男輕碰散開真相超驚人

路上遇到奇怪東西千萬不要隨便觸碰！網上瘋傳一段令人毛骨悚然影片，有外國男子拍下在路邊發現奇怪生物經過。從影片可見，路邊一幅牆上出現1個洞，被一大堆黑色毛茸茸東西填滿，乍一看看似是頭髮或是小狗屁股，這男子出於好奇，用樹枝輕輕觸碰試探，這堆黑毛竟然「瞬間分裂」，毛毛散開後終於露出真身，原來是1種別名叫「長腿爸爸（ Daddy-Longlegs ）」的長腳盲蛛，為抵抗掠食者而大量在牆洞聚集，因而生成這麼有趣的畫面。

根據外媒報導，男子阿方索（ Alfonso ）在網上發佈影片，他在看到路邊的牆有個洞口，但一片黑色毛茸茸，看上去氣像一堆頭髮，或是黑色小狗屁股，讓他好奇萬分。

對於這堆「不明物體」，阿方索沒有魯莽用手觸碰，他用隨手撿來的樹枝試探，輕輕1掃后，只見這堆黑毛開始迅速蠕動，向四方八面散開，此時就看清是大堆黑點連著長腿的生物。由於「黑毛」數量太多，一會才完全散開看到洞口，畫面令人毛骨悚然，影片隨即在網上瘋傳。

這些「黑毛」名叫「長腳盲蛛」，別名「長腳爸爸」，身體長度一般少於5角米，但足距可達10釐米以上。（影片截圖）

根據報導，這些「黑毛」是1種名叫「長腳盲蛛」生物，有別名「收割者（ harvestmen ）」或是「長腿爸爸（ daddy-longlegs ）」，分佈於南極洲以外的全世界，沒有毒性，是卵生不吐絲。它們的眼睛無法形成影像，是依靠第2對步足作為觸角來感應周遭環境，喜愛潮濕泥土，對聲音敏感。它們的身體長度一般少於5毫米，但足距可達10釐米以上。

盲蛛多半為葷食動物，吃小型昆蟲、植物及真菌，部份種類則為食腐動物，以動物屍體或其他動物排泄物為食。它們不排斥同類，喜在水源位置大量聚集，原因主要是抵抗掠食者，通過氣味分泌物來減少群體中個體遭到捕食機會。

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文章授權轉載自《香港01》