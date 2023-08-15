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苗栗通霄倒臥石虎傷重死亡 年度路殺已奪8命

中央社／ 苗栗縣15日電

苗栗縣通霄鎮通灣里昨天發現1隻受傷石虎倒臥產業道路，研判遭車輛撞擊，經搶救1天仍不幸死亡。縣府表示，這是縣內今年度第8隻因路殺而殞命的石虎。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科科長張葦表示，昨天清晨由通霄鎮通灣守望相助隊通報救傷的石虎，因生命跡象不穩，直接送往農業部生物多樣性研究所急救，經獸醫師檢查，頭部受到撞擊，呼吸狀況雖暫呈穩定，但一直非常虛弱，無法進一步治療，今天上午工作人員發現石虎已經不幸死亡。

張葦指出，這隻石虎是體重2162公克的亞成體，遺體將進一步解剖生化檢驗，進行研究利用，這也是苗栗縣今年第8起石虎路殺案件。

根據縣府統計，苗栗縣今年迄今8起石虎路殺事件，分別為後龍鎮2件、卓蘭鎮2件、通霄鎮2件以及獅潭鄉、銅鑼鄉各1件。其中2月在卓蘭苗140縣道的亞成體石虎幸運存活，但5月在卓蘭鎮大安溪河床卻發現有母石虎與小石虎同時殞命。

石虎 苗栗縣 獸醫師
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