苗縣通霄1個月2起石虎路殺 1死1救傷中
苗栗縣通霄鎮近1個月來接連發生2起石虎路殺，縣府今天表示，上一次是在通霄鎮中山路，石虎當場死亡；今天在通灣里產業道路公石虎頭部遭撞擊，經搶救後，仍相當虛弱。
苗栗縣政府農業處自然生態保育科指出，今天上午6時許接獲民眾通報，在通霄鎮通灣里海邊產業道路有受傷石虎，當下因石虎生命跡象不穩定，直接送往農業部生物多樣性研究所（原南投特有生物研究保育中心）急救。
農業處自然生態保育科科長張葦表示，受傷石虎經獸醫師檢查為體重2162公克之亞成體公石虎，頭部受到撞擊，研判遭車輛撞擊，也是苗栗今年第8起石虎路殺，目前石虎呼吸狀況穩定，但仍然相當虛弱。
張葦指出，前不久7月16日在通霄鎮中山路也發生1起石虎路殺，人員獲報抵達時，石虎已經當場死亡，與今天民眾發現受傷石虎地點相距約3公里。
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