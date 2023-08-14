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豐濱月洞蝙蝠生態調查 台灣葉鼻蝠最多近2千隻棲息度冬

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮豐濱鄉月洞遊憩區有許多蝙蝠棲息，研究團隊發現保育類台灣無尾葉鼻蝠。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉月洞遊憩區有許多蝙蝠棲息，研究團隊發現保育類台灣無尾葉鼻蝠。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮豐濱鄉月洞有許多蝙蝠，鄉公所委託由東海大學教授林良恭帶領專業團隊，調查洞穴內蝙蝠品種與數量。今天公布研究結果，首次確認月洞是台灣葉鼻蝠數量最多的天然度冬洞穴，冬季聚集高峰可達近2千隻，夏季約300至500隻。洞穴還有其他12種蝙蝠被記錄，鄉公所將盡全力保育。

東海大學研究團隊由2022年10月起，歷經每月調查，確認月洞內數量最多的蝙蝠物種為台灣葉鼻蝠，也是台灣最大型的食蟲蝙蝠，特色是鼻部為葉狀，外觀偏深棕色，具有遷徙習性。研究團隊推斷，月洞應屬於台灣葉鼻蝠白天棲所及冬眠洞穴，孕育洞穴的位置不明，推測可能位於月洞背面的原始林中。

經蝙蝠調查研究，團隊共記錄4科12種，包括珍貴稀有保育類台灣無尾葉鼻蝠。12種蝙蝠分別為長翼蝠科東亞摺翅蝠，葉鼻蝠科台灣無尾葉鼻蝠、台灣葉鼻蝠，蝙蝠科堀川氏棕蝠、東亞家蝠、台灣管鼻蝠、赤黑鼠耳蝠、華南水鼠耳蝠、絨山蝠，蹄鼻蝠科台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠，以及1種尚無法判定物種的鼠耳蝠屬。

其中台灣管鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠為台灣特有種，台灣無尾葉鼻蝠、台灣葉鼻蝠、堀川氏棕蝠為特有亞種。

豐濱鄉長邱福順表示，月洞遊憩區具有天然泉水岩洞及植被樹木覆蓋，為良好的棲息地，這次記錄蝙蝠約占台灣已知物種數的3分之1，相當難得。後續將以蝙蝠保育為優先，並規畫一系列永續旅遊方式，創造生態保育、環境教育、觀光發展多贏的經營模式。

鄉公所接受研究團隊建議，整理洞穴外防落石設施及提供友善廁所服務，預計9月1日起休園，12月開放，若想參觀全台最多葉鼻蝠數量棲息天然度冬洞穴，請遊客把握時間。

豐濱月洞是受到海水侵蝕形成的天然海蝕洞，泉水自岩壁及底部流出，因瀕臨太平洋有潮汐，並受降雨量影響水位。月洞洞穴內溫度變化極小，大致維持在20度左右；相對濕度相當高，大致維持在99%，洞穴內環境穩定。

花蓮豐濱鄉公所委託東海大學調查月洞內蝙蝠品種與數量，確認月洞是台灣葉鼻蝠數量最多的天然度冬洞穴，冬季聚集高峰可達近2千隻。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉公所委託東海大學調查月洞內蝙蝠品種與數量，確認月洞是台灣葉鼻蝠數量最多的天然度冬洞穴，冬季聚集高峰可達近2千隻。圖／豐濱鄉公所提供
華南水鼠耳蝠屬於翼手目蝙蝠科，在月洞中數量不多。圖／豐濱鄉公所提供
華南水鼠耳蝠屬於翼手目蝙蝠科，在月洞中數量不多。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉公所委託由東海大學教授林良恭（左五）帶領專業團隊，調查月洞內蝙蝠品種與數量。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉公所委託由東海大學教授林良恭（左五）帶領專業團隊，調查月洞內蝙蝠品種與數量。圖／豐濱鄉公所提供

蝙蝠 東海大學
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