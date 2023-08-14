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鳥會黃鸝普查 高市區數量回升

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
高雄市野鳥學會昨公布7月黃鸝普查結果，在高雄調查到67隻次。（楊振榮攝影）圖／高雄市野鳥學會提供
高雄市野鳥學會昨公布7月黃鸝普查結果，在高雄調查到67隻次。（楊振榮攝影）圖／高雄市野鳥學會提供

高雄市野鳥學會昨公布7月黃鸝普查結果，叫聲婉轉清亮的黃鸝屬二級珍貴稀有保育鳥類，在高雄11個行政區調查到67隻次的黃鸝。鳥會表示，鳥松區調查到數量最多，達34隻次，其中有26隻是高雄高爾夫球場調查到，鳥會也和球場合作，進行生態環境改善，期望未來成為美麗生態友善球場。

高雄鳥會指出，黃鸝體長約23至28公分，羽色鮮黃亮眼，叫聲宛轉，常有人以「黃鶯出谷」來形容，屬二級珍貴稀有保育鳥類。黃鸝喜愛生活在大面積綠林環境，如農場、校園、公園、營區等，正面臨嚴峻挑戰，除天然因素也受人為因素威脅，如獵捕、樹木修剪、環境開發等，族群數量因此銳減。

高雄市野鳥學會表示，7月黃鸝普查鳥松區調查到數量最多，高達34隻次，其中有26隻是在高雄高爾夫球場調查到，可見球場內環境非常適合黃鸝居住，鳥會也正和球場合作，進行一系列球場內生態環境改善。

高雄鳥會總幹事林昆海表示，高爾夫球場有大片綠地，人類活動多在球道，而黃鸝活動高度多在樹冠上層 ，離地約6至10公尺處，不太會打擾黃鸝的棲息環境。

野鳥學會說，除鳥松區外，橋頭及左營區各別調查到8隻黃鸝，楠梓區有4隻，其餘皆為零星紀錄，可見高雄市區黃鸝族群量有緩慢回升趨勢。

鳥會 野鳥 高雄市
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