聽新聞
test
0:00 / 0:00
鳥會黃鸝普查 高市區數量回升
高雄市野鳥學會昨公布7月黃鸝普查結果，叫聲婉轉清亮的黃鸝屬二級珍貴稀有保育鳥類，在高雄11個行政區調查到67隻次的黃鸝。鳥會表示，鳥松區調查到數量最多，達34隻次，其中有26隻是高雄高爾夫球場調查到，鳥會也和球場合作，進行生態環境改善，期望未來成為美麗生態友善球場。
高雄鳥會指出，黃鸝體長約23至28公分，羽色鮮黃亮眼，叫聲宛轉，常有人以「黃鶯出谷」來形容，屬二級珍貴稀有保育鳥類。黃鸝喜愛生活在大面積綠林環境，如農場、校園、公園、營區等，正面臨嚴峻挑戰，除天然因素也受人為因素威脅，如獵捕、樹木修剪、環境開發等，族群數量因此銳減。
高雄市野鳥學會表示，7月黃鸝普查鳥松區調查到數量最多，高達34隻次，其中有26隻是在高雄高爾夫球場調查到，可見球場內環境非常適合黃鸝居住，鳥會也正和球場合作，進行一系列球場內生態環境改善。
高雄鳥會總幹事林昆海表示，高爾夫球場有大片綠地，人類活動多在球道，而黃鸝活動高度多在樹冠上層 ，離地約6至10公尺處，不太會打擾黃鸝的棲息環境。
野鳥學會說，除鳥松區外，橋頭及左營區各別調查到8隻黃鸝，楠梓區有4隻，其餘皆為零星紀錄，可見高雄市區黃鸝族群量有緩慢回升趨勢。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言