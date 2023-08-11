凶狠圓軸蟹繁殖高峰 曾文鹽水溪口護蟹近7千隻

中央社／ 台南10日電

7月正值台南曾文溪口及鹽水溪口凶狠圓軸蟹繁殖高峰期，母蟹必須橫跨100多公尺陸地才能抵達河口，台江國家公園管理處及台南社大今年攜手護蟹共近7000隻，成果豐碩。

每年6月至11月是凶狠圓軸蟹繁殖季，但不少母蟹遷徒到曾文溪口、鹽水溪口降海釋幼中途遭「路殺」，近幾年經過環團、志工揭露及護蟹行動後，逐漸引起重視，即使凶狠圓軸蟹非保育類，台南沿海還是有不少人願意付出心力保護牠們。

台江國家公園管理處去年開始攜手台南社大，鎖定7月凶狠圓軸蟹繁殖高峰期共同護蟹，2單位分別主責曾文溪口及鹽水溪口，今年進入第2年，7月1日至8月4日間展開護蟹行動。

負責曾文溪口的台江國家公園管理處以3階段護蟹，第1階段（7/2-7/6）3955隻，第2階段（7/19-7/21）162隻，第3階段（8/2-8/4）2579隻，總數共6696隻，相較去年3982隻增加2714隻，成長近7成。

台南社大以2階段在鹽水溪口護蟹，第1階段（7/1-7/4）126隻，第2階段（8/1-8/3）106隻，相較去年242隻減少10隻。

台南社大表示，凶狠圓軸蟹平時在沿海魚塭、波堤、防風林地等處挖洞棲息，母蟹如欲降海釋幼，就得橫跨防汛道路、波堤等才能抵達河口，這段路程至少100公尺，途中容易被汽機車「路殺」，往往支離破碎，慘不忍睹。

目前，台江國家公園管理處及台南市政府已陸續在凶狠圓軸蟹出沒處立下警示牌，提醒民眾注意衝向河口的母蟹。台江處人員說，今年護蟹行動雖已結束，但志工仍將持續監測及防護巡查。

凶狠圓軸蟹屬地蟹科圓軸蟹屬，分布於薩摩亞群島、大溪地、自印度太平洋區直到東非、台灣及中國海南島等地，生活環境是海水，多見於沼澤地帶洞穴中。

台南 台江 曾文
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