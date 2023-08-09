影／玳瑁咽喉卡魚鉤...救援上岸照顧3個月 今天野放重回大海

1隻玳瑁今年5月初被人發現在基隆市八斗子漁港水域漂流，救起後發現受釣線纏繞，不宜就地野放，送往桃園市海龜救傷站收容。經過3個月照料恢復活力及食慾，今天在基隆潮境保育區成功野放，讓牠重回大海懷抱。

基市府產業發展處表示，這隻玳瑁被送到救傷站後，經獸醫師進行血液檢查、X光檢查，發現牠的咽喉區域有魚鉤，使用內視鏡定位後取出。過程中從內視鏡下可見食道有少量潰瘍。

玳瑁接受照顧期間，餌量採取緩慢增加模式，也有採購大量藻類維持多樣性食物來源，慢慢恢復應有的活力及食慾。基市府與海洋委員會海洋保育署、國立海洋科技博物館今天下午在潮境保育區野放玳瑁，讓牠重回海洋。

基隆市副市長邱佩琳表示，感謝海委會海保救援網、桃園市政府、中華鯨豚協會、獸醫師及飼育員共同投入海龜救援行動，大大提升存活機會。市府未來會持續優化八斗子海之生場地設備，提供鯨豚及海龜救傷，並邀請基隆青年志工參與，一起為海洋盡心力。