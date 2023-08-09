【動物冷知識】昆蟲中的疼痛王者！咬一口又燒又疼 持續爆痛24小時

哈囉大家好，我是帽帽！

在世界各國、不同族群，都有屬於自己的成年禮傳統，用來慶祝或證明長大成人必須扛下的責任。

今天我們一起來看看三個人類與動物相關的成年禮吧！









子彈蟻體型可以超過2.5公分，是世界上體型最大的螞蟻之一，他除了有強壯的雙顎，屁股末端還有類似蜜蜂的螫針，被螫到的疼痛指數是所有昆蟲之最！國外也有人稱他為24小時螞蟻，因為被螫咬後會疼痛24小時甚至死亡，過程極為難受！

對亞馬遜部落Satire-Mawe來說，子彈蟻是神聖的生物，螫咬可以將他們的狩獵技巧與免疫力傳遞下去。他們的成年禮會將子彈蟻放入他們編織的手套中，並讓年輕男性戴上長達10分鐘，過程中他們會痛苦的不斷喊叫亂跳，這是一種對子彈蟻恩賜的感謝。儀式結束後被螫咬的刺痛還會持續數天而且一個男人一生中要經歷這個儀式20次！









跳牛背的成年禮，相對子彈蟻手套就和緩許多。

衣索比亞漢馬族男性要經歷過全裸跳牛背的儀式，才能擁有自己的財產與結婚生子的資格。









獅子身為食物鏈頂端的王者，卻因為棲息地減少與人類獵殺等因素，數量正在快速減少，據統計現在野外僅剩約2萬頭獅子，科學家甚至認為獅子可能在2050年後完全滅絕，很有可能未來我們的後代只能在圖片、紀錄片上看到獅子的模樣！

與野生動物棲息地高度重疊的肯亞，以前許多部族都有獵殺動物作為成年禮的習俗，近年也透過教育改善當地生態。

馬賽族以前就是獵殺獅子作為成年、有擔當的象徵，但十幾年前已由馬賽奧運會取代。

馬賽戰士會在馬賽奧運以賽跑、跳高、擲標槍等運動競賽來爭取勝利，同時也保護當地生態。

其實現在也有很多人氣動物如老虎、大象、犀牛、長頸鹿正面臨滅絕危機。

動物沒辦法改變他們的生活方式，但我們人類可以透過研究、教育、思考，去瞭解動物的生態與習性，進而做出改變。

讓我們與動物在這個美麗的地球上，一同生活、一起過得更好！





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