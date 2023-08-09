聽新聞
test
0:00 / 0:00

宗教放生 學者：信仰與時俱進才能傳承

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化報導

彰化社頭的清水岩古道發現大批鵪鶉皮毛不整、成群死亡，還有鴿子、斑鳩等，警方調查是「放生」惹禍。宗教學者認為，「放生」是要解救生命，這起案件反而造成更多生命死亡，並不恰當。

雲林科技大學台灣寺廟文化研究中心主任謝瑞隆說，無論什麼宗教，共通旨意是讓眾生生活好，早期透過放生，營造造福眾生的想像，但放生行為若導致生命無法過得好或延續下去，就必須調整。

謝瑞隆說，任何文化或信仰都要與時俱進，傳統文化得因應社會思潮調整，才能傳承下去；「放生」本身沒問題，但若專程買鳥禽或動物，原本被豢養的生物反而無法生存，就很不恰當。

彰化縣野鳥學會前理事長謝孟霖說，放生前未經詳細評估，例如海拔環境、食物來源、當地生物等，冒然放生不屬於當地的動物等於虐待行為；若放生後反而危害當地的原有物種，增加外來競爭對手，甚至淪為獵物，都讓放生變成放死。

謝孟霖表示，隨意放生還可能汙染本土生物基因，過去有人放生大陸藍鵲，導致與台灣藍鵲交配，還有台灣野生環頸雉被檢出多數有高麗雉的基因，都讓本土物種遭到外來種的基因汙染。

彰化縣府動物防疫所長董孟治說，清水岩放生事件沒有運用藥物和外力導致死亡，但放生造成大量鳥類死亡，參考外縣市裁罰經驗，將以動保法開罰，惡意遺棄動物除罰款，還可能涉及刑責，呼籲勿觸法。

放生
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

湯姆克魯斯女兒蘇蕊長大 比爸爸還高？基因補強更優良

全球嚇破膽的大法師：導演威廉佛瑞金87歲逝世，改變世界電影的一代巨匠

鵪鶉死了上百隻竟是因為「放生」 彰化鳥會：祈福變造罪

「奉旨放生」鵪鶉反慘死 學者：信仰與時俱進才能傳承

相關新聞

鵪鶉慘死案元凶 女稱奉旨放生

彰化縣社頭鄉清水岩古道6日出現4、500隻鵪鶉遭放生，多數奄奄一息或已死亡，居民擔憂汙染環境，更怕禽流感等傳染病，彰化縣...

宗教放生 學者：信仰與時俱進才能傳承

彰化社頭的清水岩古道發現大批鵪鶉皮毛不整、成群死亡，還有鴿子、斑鳩等，警方調查是「放生」惹禍。宗教學者認為，「放生」是要...

家裡突多一隻小海豹！喵星人牆角輸贏凶巴巴 下秒「耳朵消失之術」網看傻

家裡突然養了一隻小海豹？有網友傳發2隻貓咪正在吵架齜牙咧嘴的模樣，但才沒隔多久情勢突然改變，原本面露凶光的貓咪耳朵瞬間消失，彷彿變成一隻可愛的小海豹，落差懸殊笑翻不少貓奴。

屏東旭海沙灘海豹不只一隻 居民驚喜目擊另頭小海豹

屏東縣東海岸牡丹鄉旭海海邊4日起連3天有人發現海豹上岸再下海，野生海豹在台灣現蹤消息昨天傳開後，當地居民好奇前往觀察，傳...

路邊流浪薩摩耶超親人！主動撲倒正妹撒嬌 專家嚇喊「差點會沒命」揭真面目

究竟怎回事？一名女網友跟朋友走在路上，遇見一隻流浪薩摩耶犬跑過來討摸摸，兩人便開心地在路邊撸狗，女子事後將這段影片上傳到Tiktok上，眼尖的網友卻直呼他們兩個人很幸運，因為他們摸的狗根本不是薩摩耶犬，而是一隻白狼。

很開心「變成主人窗前的一片風景」瑪爾濟斯：媽媽，我在老位子等你！

從來沒有一次溝通像這次一樣，隨著體感跟著離世毛孩哭得這麼悽慘，這是一隻外號叫激動妹的瑪爾濟斯，是一隻很愛笑的狗狗，只是對於鞭炮聲、電鈴聲、電話聲的反應都非常激動，所以媽媽叫牠激動妹。溝通時媽媽寫了一封好長的信要給祂，裡面敘說著激動妹生病後的狀況跟媽媽的心情，且列出的九個問題裡面，有高達七題都在跟激動妹對不起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦