宗教放生 學者：信仰與時俱進才能傳承

彰化社頭的清水岩古道發現大批鵪鶉皮毛不整、成群死亡，還有鴿子、斑鳩等，警方調查是「放生」惹禍。宗教學者認為，「放生」是要解救生命，這起案件反而造成更多生命死亡，並不恰當。

雲林科技大學台灣寺廟文化研究中心主任謝瑞隆說，無論什麼宗教，共通旨意是讓眾生生活好，早期透過放生，營造造福眾生的想像，但放生行為若導致生命無法過得好或延續下去，就必須調整。

謝瑞隆說，任何文化或信仰都要與時俱進，傳統文化得因應社會思潮調整，才能傳承下去；「放生」本身沒問題，但若專程買鳥禽或動物，原本被豢養的生物反而無法生存，就很不恰當。

彰化縣野鳥學會前理事長謝孟霖說，放生前未經詳細評估，例如海拔環境、食物來源、當地生物等，冒然放生不屬於當地的動物等於虐待行為；若放生後反而危害當地的原有物種，增加外來競爭對手，甚至淪為獵物，都讓放生變成放死。

謝孟霖表示，隨意放生還可能汙染本土生物基因，過去有人放生大陸藍鵲，導致與台灣藍鵲交配，還有台灣野生環頸雉被檢出多數有高麗雉的基因，都讓本土物種遭到外來種的基因汙染。

彰化縣府動物防疫所長董孟治說，清水岩放生事件沒有運用藥物和外力導致死亡，但放生造成大量鳥類死亡，參考外縣市裁罰經驗，將以動保法開罰，惡意遺棄動物除罰款，還可能涉及刑責，呼籲勿觸法。