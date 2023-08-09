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鵪鶉慘死案元凶 女稱奉旨放生

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化報導
彰縣社頭鄉清水岩十八彎古道日前發現大量鵪鶉成群死亡。本報資料照片
彰縣社頭鄉清水岩十八彎古道日前發現大量鵪鶉成群死亡。本報資料照片

彰化縣社頭鄉清水岩古道6日出現4、500隻鵪鶉遭放生，多數奄奄一息或已死亡，居民擔憂汙染環境，更怕禽流感等傳染病，彰化縣田中警分局調閱監視器，發現5日下午2點多，有穿紅衣的郭姓女子疑似舉行宗教放生儀式；縣府表示，婦人涉及棄養動物造成大量死亡，動防所、警方都已約談郭女，警方將依違反動保法函送偵辦。

清水岩古道出現大量垂死鳥禽，引起地方恐慌，社頭鄉代會主席陳慶福批評「太不應該」。彰化縣動物防疫所與警方調閱路口監視器，發現在5日下午1點多有輛自用小貨車，駕駛、乘客都穿紅衣，載運鵪鶉前往古道。

警方聯繫車主，對方表示車輛當天借給郭姓友人使用，並稱郭女借車用來放生，郭女到案說明。她坦承因上天旨意消災祈福，向友人購買300隻鵪鶉、友人贊助150隻斑鳩與鴿子前往該處放生，陳姓友人協助開貨車載送，陪同的鄭姓女子協助搬運，也拜請眾神尊護持，但只有她1人參與祈福放生。

彰化縣動防所獲報後到場，救回20多隻鳥禽，已移至溪州公園飼養。動防所長董孟治說，經約談郭女已違反動保法「棄養動物」規定，隨意棄置造成動物大量死亡，已事渉刑法，將移送給警方，再函送地檢署偵辦。

彰化宗教團體活絡，台中市、南投縣都已制定放生保育自治條例，彰化連草案都沒有。縣議員楊子賢表示，縣府應訂定自治條例，要求放生執行單位或個人登記申請，並由專家評估對生態是否有衝擊，也站在生物權益上考量，透過繁複的程序來減少不當放生行為。縣府表示待評估。

放生 監視器
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