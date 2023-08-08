南投設親善動物園區 鼓勵認養

遊蕩犬追車或傷人衝突升溫，南投縣長許淑華表示，已規畫成立「親善動物園區」，不只收容、絕育，還更提供機會，鼓勵讓家長帶孩子來跟流浪動物玩，提高認養機率，今年將完成規畫與招標，幫「浪浪」找新家。縣府也將修訂南投縣動物保護自治條例，加強動物保護。

計畫處長邱紹偉說，親善動物園區將設在南投縣動物收容所旁，園區與收容所不同，將設置親子和浪浪的遊憩設施，家長可以帶孩子與流浪犬貓互動，並提供認養；南投遊蕩犬來源中，棄養和走失比例越來越高，希望透過公私合作，為浪浪重新找到家。

縣府修訂南投縣動保條例，「山豬吊」獸鋏造成黑熊、山羌、石虎、穿山甲等傷亡，以改良式獵具取代，陷阱獵具需向主管機關、公所申請核准後才能設置，讓南投成為動物友善縣市。

南投縣議員游顥說，遊蕩犬有地盤觀念，常追咬民眾，但動物只是依本能行動，不該遭人丟棄，甚至因此失去生命。

台中市目前有2處動物之家，各可收容400隻狗、100隻貓，總計收容量為1000隻犬貓，后里動物之家設計新穎，也可近距離與「浪浪」互動。

台中市動保處長林儒良表示，面對大量的流浪動物，公有收容所要全部收容有困難；台中市另有近百家民間單位，可認養流浪動物，成功率約7、8成，寵物醫院也可認養，成功率約5成。

彰化縣動物防疫所長董孟治說，彰化縣有1.3萬多隻流浪犬，今年捕捉數量400隻，流浪犬中途之家最大收容量為251隻，目前收容160隻，未來將擴建，可增加到400隻流浪犬。