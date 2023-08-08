聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投設親善動物園區 鼓勵認養

聯合報／ 記者江良誠賴香珊劉柏均／連線報導

遊蕩犬追車或傷人衝突升溫，南投縣長許淑華表示，已規畫成立「親善動物園區」，不只收容、絕育，還更提供機會，鼓勵讓家長帶孩子來跟流浪動物玩，提高認養機率，今年將完成規畫與招標，幫「浪浪」找新家。縣府也將修訂南投縣動物保護自治條例，加強動物保護。

計畫處長邱紹偉說，親善動物園區將設在南投縣動物收容所旁，園區與收容所不同，將設置親子和浪浪的遊憩設施，家長可以帶孩子與流浪犬貓互動，並提供認養；南投遊蕩犬來源中，棄養和走失比例越來越高，希望透過公私合作，為浪浪重新找到家。

縣府修訂南投縣動保條例，「山豬吊」獸鋏造成黑熊、山羌、石虎、穿山甲等傷亡，以改良式獵具取代，陷阱獵具需向主管機關、公所申請核准後才能設置，讓南投成為動物友善縣市。

南投縣議員游顥說，遊蕩犬有地盤觀念，常追咬民眾，但動物只是依本能行動，不該遭人丟棄，甚至因此失去生命。

台中市目前有2處動物之家，各可收容400隻狗、100隻貓，總計收容量為1000隻犬貓，后里動物之家設計新穎，也可近距離與「浪浪」互動。

台中市動保處長林儒良表示，面對大量的流浪動物，公有收容所要全部收容有困難；台中市另有近百家民間單位，可認養流浪動物，成功率約7、8成，寵物醫院也可認養，成功率約5成。

彰化縣動物防疫所長董孟治說，彰化縣有1.3萬多隻流浪犬，今年捕捉數量400隻，流浪犬中途之家最大收容量為251隻，目前收容160隻，未來將擴建，可增加到400隻流浪犬。

認養 流浪犬
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

暴雨重創南投！民進黨立委發布與官兵同框片 軍方不願作秀曾央求她別上架

颱風卡努重創南投 消防署統計仍有85人受困

卡努暴雨重創仁愛鄉 新安東京海上產險送物資到南投

颱風卡努農損逾1.3億 南投最多、甘藍最嚴重

相關新聞

遊蕩犬激增 撲向石虎、穿山甲

台灣實施流浪動物零撲殺政策6年，遊蕩犬數量激增，對野生動物造成威脅，保育動物穿山甲、石虎頻遭「犬殺」。農業部規畫在台中、...

旭海沙灘海豹戲水 罕見的驚喜

屏東縣旭海海灘本月4至6日連續3天發現海豹出沒，「你有沒有看見海豹」成為地方熱門話題，海生館表示，館內飼養1頭雌海豹，仍...

南投設親善動物園區 鼓勵認養

遊蕩犬追車或傷人衝突升溫，南投縣長許淑華表示，已規畫成立「親善動物園區」，不只收容、絕育，還更提供機會，鼓勵讓家長帶孩子...

中投苗劃遊蕩犬移除熱點 石虎協會擔心移到彰化

農委在中投苗劃設遊蕩犬移除熱點，彰化縣被排除在外，台灣石虎保護協會常務理事李璟泓說，劃設移除熱點不是好方法，被移除的遊蕩...

林業署首揭台灣中大型野生動物族群趨勢 石虎仍未脫困

農業部林業及自然保育署建置台灣中大型哺乳動物長期監測網，截至去年底共架設326台紅外線自動相機，發現近年森林性物種族群呈...

黑拉拉受困暴雨被消防員救下！牠賴在隊上不走了 主動投誠當搜救犬答謝救命之恩

狗狗都知道誰才是真正對牠好的人。一隻黑色拉布拉多因暴雨受困洪水中，路過的消防隊員看到便將牠救下，沒想到黑拉拉被救之後從此賴在消防隊上不離開，自願成為搜救犬跟著消防隊員到處救災回報恩情，讓消防隊員相當感動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦