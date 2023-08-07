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嘉市寵物公園 飼主互動惹矛盾

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市首座寵物公園5月啟用以來，許多毛孩快樂嬉戲，飼主之間卻也衍生不少矛盾。記者李宗祐／攝影
嘉義市首座寵物公園5月啟用以來，許多毛孩快樂嬉戲，飼主之間卻也衍生不少矛盾。記者李宗祐／攝影

嘉義市首座寵物公園5月在綠映水漾公園內啟用，以9公斤區分大、小型犬，分區使用專屬的放電草坪，但有中型犬飼主不清楚該用哪區，也有人認為若是狗會亂大小便或面貌較凶悍，應牽繩以免造成困擾；對此，市府表示，飼主要掌握寵物狀況，再決定進入那區，園內不用牽繩但應適度約制，相關建議都納入未來西區寵物公園興設的參考。

寵物公園每到下班、例假日都有不少飼主帶著毛孩來放電，獲得好評，不過，對於大、小型犬的界定，不少飼主不清楚該怎麼拿捏，1名柴犬女飼主說，她養的是中型犬，走入大型犬區怕被欺侮，到小型犬區又被別的飼主說她的是大狗，雖然沒遭拒絕進入，總覺得有些尷尬。

另有飼養品種「惡霸犬」的女飼主說，被其他狗主人要求進入園區內要牽繩，原因是「你的狗看起來很凶，擔心我家小狗被欺侮」，雖然她再三解釋狗很乖、且園區可以不用牽繩，別的飼主還是希望將小狗約束好，令她為之氣結；還有少數飼主放任狗兒大便不清理，或讓狗四處亂衝，惹來同場的飼主抱怨。

市府建設處解釋，公告的9公斤是個參考值，希望飼主間互相體諒，雖然不用牽繩但也要視寵物性情適度約制，寵物公園屬公共區域，飼主要準備狗便袋，維護公共環境衛生。

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