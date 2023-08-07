聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市寵物公園 飼主互動惹矛盾
嘉義市首座寵物公園5月在綠映水漾公園內啟用，以9公斤區分大、小型犬，分區使用專屬的放電草坪，但有中型犬飼主不清楚該用哪區，也有人認為若是狗會亂大小便或面貌較凶悍，應牽繩以免造成困擾；對此，市府表示，飼主要掌握寵物狀況，再決定進入那區，園內不用牽繩但應適度約制，相關建議都納入未來西區寵物公園興設的參考。
寵物公園每到下班、例假日都有不少飼主帶著毛孩來放電，獲得好評，不過，對於大、小型犬的界定，不少飼主不清楚該怎麼拿捏，1名柴犬女飼主說，她養的是中型犬，走入大型犬區怕被欺侮，到小型犬區又被別的飼主說她的是大狗，雖然沒遭拒絕進入，總覺得有些尷尬。
另有飼養品種「惡霸犬」的女飼主說，被其他狗主人要求進入園區內要牽繩，原因是「你的狗看起來很凶，擔心我家小狗被欺侮」，雖然她再三解釋狗很乖、且園區可以不用牽繩，別的飼主還是希望將小狗約束好，令她為之氣結；還有少數飼主放任狗兒大便不清理，或讓狗四處亂衝，惹來同場的飼主抱怨。
市府建設處解釋，公告的9公斤是個參考值，希望飼主間互相體諒，雖然不用牽繩但也要視寵物性情適度約制，寵物公園屬公共區域，飼主要準備狗便袋，維護公共環境衛生。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言