蘭嶼生態旅遊遇海蛇喝淡水 學者籲勿隨意觸摸

台南大學生態暨環境資源學系副教授黃文伯上週到蘭嶼參加生態旅遊活動，在專業解說員帶領下接觸到淡水入海處喝水的有毒海蛇，發現海蛇相當溫馴，仍提醒民眾不要隨意觸摸。

黃文伯今天告訴中央社記者，自己並非蛇類專家，但長期關心野生動物與生態旅遊議題，上週組團到蘭嶼參加生態旅遊活動，由專家帶領解說，主要是環境教育，促進大家對野生動物了解，避免因過度恐慌導致對有毒動物濫殺。

黃文伯說，當天在解說人員莊翔宇帶領下，在蘭嶼1處海岸發現2隻黑唇青斑海蛇，得知這種蛇未完全「海化」，仍須喝淡水，所以會游到淡水入海處喝水，把蛇撈起來觀察約1分鐘，再把蛇放回原處，發現這種有毒海蛇其實相當溫馴，通常不具攻擊性。

莊翔宇則說，蘭嶼是台灣海蛇相對較佳棲息環境，要遇見海蛇不難，友善相處不打擾即可放心觀察，無須畏懼，因海蛇會喝淡水、溯淡水而上，在礁岩間休息、蛻皮或產卵，所以湧泉及淡水入海處常可發現海蛇。

黃文伯說，生態旅遊屬於少眾、不同於一般觀光旅遊的環境教育模式，目的與焦點著重在生態保育，需要專業解說人員帶領，才能對野生動物有限制性觸碰，呼籲一般民眾在發現野生動物時，最好不要隨意觸摸捕捉，也希望大家更了解野生動物，以達共存。