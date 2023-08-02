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【動物冷知識】請抽號碼牌！動物界紳士想交配 先「排隊等一個月」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？公針鼴居然會在母針鼴身後排隊等交配喔！

今天我們一起來看看三個有趣的動物交配冷知識吧！




前陣子網路上流傳公饅頭蟹愛妻好形象，公饅頭蟹會帶著自己的老婆到處跑，遇到危險時也會把自己的老婆藏起來，其實公饅頭蟹就只是為了傳宗接代而已！

饅頭蟹平常是單獨行動的，所以尋找異性不容易，找到後當然極力保護，直到母蟹交配、產卵後，公饅頭蟹就掰掰再聯絡，又回到孤獨一隻蟹的生活！

順帶一提，雖然叫做饅頭蟹，但只是他們的外型很像饅頭，裡面肉少蟹黃也少，所以其實沒什麼人在吃。




母水黽的生殖器是可以控制閉合的，若遇到不喜歡的公水黽，她就會將生殖器關上，讓公水黽不得其門而路。

但沒想到公水黽為了傳宗接代而豁出去了！他們會壓制母水黽，並在水面敲打造成波動，吸引水下的魚前來捕食。母水黽為了保全生命，只好乖乖就範。

想不到小小的水黽，居然有著這麼兇狠不要命的交配方式！




相較上面兩種動詞的交配方式，針鼴就紳士許多！

公針鼴會在繁殖期，跟在自己喜歡的母針鼴後面排隊。一般2-3隻，也有紀錄到10隻，他們會一起生活，一起吃喝拉撒，時間可能長達一個多月，過程中公針鼴等到不耐煩也可能會脫隊，或加入其他針鼴排隊行列。

直到母針鼴願意交配時，公針鼴就會開始戰鬥，好兄弟終須一戰！

最後只有勝出的公針鼴能夠與母針鼴交配。


參考連結：123

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