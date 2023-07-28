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小狗疑咬爛拖鞋被體罰！拉布拉多秒伸手勸阻主人 後續動作勁爆

香港01／ 撰文：桃樂斯
主人發現拖鞋被咬爛，便對家裏狗狗進行「審訊」，得知「真兇」時欲體罰「兇手」，竟被一隻拉布拉多犬伸手阻止。（網上影片截圖）
主人發現拖鞋被咬爛，便對家裏狗狗進行「審訊」，得知「真兇」時欲體罰「兇手」，竟被一隻拉布拉多犬伸手阻止。（網上影片截圖）

狗狗智力不容忽視！日前有社交平台分享爆笑短片，有飼養數隻不同品種狗狗的主人，某天發現家中的拖鞋被咬爛，於是進行「審訊」。其中一隻體型較大的拉布拉多犬指出「兇手」時，主人便拿起拖鞋想要「體罰」，沒料拉布拉多突然伸手阻止，然後到後方咬着水果刀遞給主人，似是表示「用這個動手吧」，其後更把手壓住「兇手」小狗的頭，像要協助主人教訓同伴一般。片段引來網友爆笑，指拉布拉多聰明得像人一樣；不過亦有留言質疑元PO為吸引眼球而擺拍，才會出現無視狗狗咬着水果刀如此危險的情節。

日前IG有帳號發布1條短片，顯示1隻被咬爛鞋頭的拖鞋前坐着3隻狗狗，而主人正在「問責」。當主人怒問「這個拖鞋誰咬爛的？咬成這樣子」時，其中一隻拉布拉多犬突然將手放於左方小狗頭上，疑似表達小狗就是罪魁禍首的的意思，不過主人對此存疑，反問：「八豆這麼老實牠會咬嗎？」其後拉布拉多再將手放於另一小狗「老三」頭上，主人此時問「你確定嗎」，牠聞言即點頭示意。

主人隨即生氣稱「行啊老三，看我今天怎麼收拾你」，拿起已被咬爛的拖鞋質問老三：「你是不是又皮癢了？」這時拉布拉多馬上突然伸手阻止「體罰」，主人遂喊「幹嘛？別攔着我」，又問拉布拉多的動作有何用意。

正當主人以為拉布拉多想保護同伴時，牠卻徑自往後方的電視櫃走去，咬着一把疑用作切水果的刀遞給主人，似是示意「用這個動手吧」，然後更用手將老三的頭壓住，像在暗示「我幫你按着，你放心吧」。

對於拉布拉多如此「出人意表」的舉動，網友都形容事件是「借刀殺狗」、又笑言拉布拉多懂得處世，聰明得像人一樣。不過有人擔心則狗隻的安全，「狗狗咬到刀子了，要小心」、「刀子這麼（鋒）利，為什麼叫狗狗咬着，可惡」，也有留言質疑片段真偽，指片中的水果刀以膠紙包着刀鋒，明顯是早有準備，「狗咬拖鞋不是這樣爛的，搏流量」、「為拍片什麼都做得出」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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