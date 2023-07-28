默許「牠」搭霸王車 台鐵車長：是我尊敬的主管別誤會

「路上觀察學院」臉書社團有網友分享兩隻八哥搭台鐵區間車的照片，背景可見車長盯著兩隻鳥，但沒有動作。設計對白寫，「列車長：怎麼辦 這要補什麼票？算了 當作沒看到」，意外釣出車長本尊回應，「這兩位都是我尊敬的主管，颱風天特別出來視察災情，希望大家不要誤會」。

網友李小豪昨天在「路上觀察學院」發表一張照片，兩隻八哥停留在台鐵區間車的車廂近車門處，且距離一名女性乘客相當近，照片遠方可見車長也發現八哥的存在。

李小豪的設計對白寫，「甲：颱風天搭個便車輕鬆又安全。乙：列車長在看我們了。要補票？甲：當作沒看到。列車長：怎麼辦 這要補什麼票？算了 當作沒看到」。圖文逗趣。

沒想到朱姓車長回覆留言，「我是這班車的車長，這兩位都是我尊敬的主管，颱風天特別出來視察災情，希望大家不要誤會」。他並解答，該車次是1148車次區間車。

其他網友說，「親民的列車長」、「請問主管會常給你鳥事嗎」、「列車長您好。希望下次我還能看到這兩位主管」、「這2位主管會不會拉屎在車上」、「所以你會有一大堆鳥事？」、「很鳥的主管，辛苦你了」、「應該是買早鳥票上來的」、「列車長表示：不要隨地大小便就好了」、「補票？誰鳥你」。

也有網友說，「之前看過猴硐車站有貓上車的，但還第一次看鳥搭便車」、「知道搭車快，連鳥都懶得飛了」、「外來種八哥真的不怕人」、「每次看到這種鳥幾乎都用走的，很少飛」、「百年後的重磅研究發現，台鐵路線和鳥類遷徙路線重疊」。